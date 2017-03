junge Welt: Lafontaine nennt Bedingungen für »rot-rot-grün«

Berlin (ots) - Oskar Lafontaine, Spitzenkandidat der Partei DieLinke für die Landtagswahlen im Saarland am 26. März, äußert sich inder Tageszeitung junge Welt (Wochenendausgabe) zu den Bedingungeneiner »rot-rot-grünen« Koalition unter Einbeziehung der Linksparteiauf Bundesebene. Der ehemalige SPD- und Linken-Vorsitzende will imFalle einer Regierungsbeteiligung »darauf drängen, dass die Agenda2010 entsorgt wird«. Der designierte Kanzlerkandidat der SPD, MartinSchulz, habe bislang nur »marginale Korrekturen« angekündigt. Diesgenüge nicht, kritisiert Lafontaine: »Wir müssen darauf bestehen,dass die Agenda 2010 rückabgewickelt wird«. Ihre Folgen seien der»große Niedriglohnsektor und die Rutschbahn der Löhne nach unten«.Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Linken im Saarlandkündigt Lafontaine an, in den Betrieben die Belegschaftsbeteiligungeinführen zu wollen: »Wenn die Arbeitnehmer Anteilseigner ihrerUnternehmen werden, wird die Wirtschaft demokratisiert«, soLafontaine in der jungen Welt.Das Interview mit dem saarländischen Spitzenkandidaten erscheintam Samstag, dem 11. März, in der jungen Welt.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell