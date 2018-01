junge Welt: Korrektur! Zeitschrift Melodie & Rhythmus vor dem Aus?

Berlin (ots) - Zweite korrigierte Version: In der ersten Versionhaben wir geschrieben, dass die Verlag 8. Mai GmbH dieMusikzeitschrift 1998 übernommen hat. Richtig ist aber, dass sieMelodie & Rhythmus im Dezember 2008 übernommen hat. Wir bitten Sie,dies zu beachten.Zeitschrift Melodie & Rhythmus vor dem Aus?Die seit 1957 in Berlin erscheinende Musikzeitschrift Melodie &Rhythmus war eine der beliebtesten Zeitschriften in der DDR. Geradeist die Januarausgabe mit dem Schwerpunkt Afrika an Abonnenten undKioske ausgeliefert worden. Die Verlag 8. Mai GmbH, in der auch dieTageszeitung junge Welt erscheint, hat am Freitag mitgeteilt, dassdie nächste Nummer nicht erscheinen kann und eine Wiederaufnahme derProduktion in absehbarer Zeit nicht in Aussicht steht."Um Melodie & Rhythmus auf hohem Niveau weiterentwickeln zukönnen, müssten Mittel zur Verfügung gestellt werden, die der Verlagdauerhaft nicht aufbringen kann", teilt VerlagsgeschäftsführerDietmar Koschmieder in Berlin mit. Die Verlag 8. Mai GmbH hat dieMusikzeitschrift im Dezember 2008 übernommen und über verschiedeneStufen zum vierteljährlich erscheinenden "Magazin für Gegenkultur"weiterentwickelt. Die Chefredakteurin Susann Witt-Stahl bezeichnetediese Entwicklung damals als Tigersprung, der nur gelingen könne,wenn möglichst viele neue Leserinnen und Leser davon zu überzeugenseien, "dass unabhängige oppositionelle Kultur samt den Medien, diesie begleiten, selten so dringend gebraucht wurden wie heute."In der DDR hatte das Magazin eine Auflage von bis zu 300.000,zuletzt lag sie bei knapp 10.000 Exemplaren. Die Abo- undKioskverkäufe haben sich nach Verlagsangaben zwar positiv entwickelt,allerdings waren diese nicht ausreichend, um die Anzeigenrückgänge zukompensieren.Die Tageszeitung junge Welt, die auch im Verlag 8. Mai erscheint,berichtet in der Wochenendausgabe vom 6. Januar 2018 auf derSchwerpunktseite über dieses Thema.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell