junge Welt: Handgranatenfund in Düsseldorf-Wehrhahn: Verschleppte Ermittlungen trotz starker Indizien

Berlin (ots) - Fast 17 Jahre nach dem Bombenanschlag amDüsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mit überwiegend jüdischen Verletztenhat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, auf denantifaschistische Gruppen bereits einen Tag nach der Tat am 27. Juli2000 hingewiesen hatten.Der vorbestrafte Neonazi Ralf S. hatte in unmittelbarer Nähe desTatorts ein »Survival Security & Outdoor«-Geschäft betrieben. DenHinweisgebern zufolge diente der Laden Szeneangehörigen auch alsBeschaffungsquelle für Waffen und Sprengstoff. An diePressemitteilung des Koordinierungskreises antifaschistischer Gruppenaus Düsseldorf und dem Umland (Antifa-KOK) erinnert sich unteranderem der ehemalige Düsseldorfer Ratsherr Frank Laubenburg (DieLinke). »Erst fünf Tage nach dieser Veröffentlichung reagierte diePolizei mit einer Hausdurchsuchung«, betonte Laubenburg am Mittwochim Gespräch mit junge Welt.Bei der Razzia am 2. August 2000 sei kein belastendes Materialgefunden worden. Das hätten dann allerdings Möbelpacker fünf Monatespäter im Keller der Wohnung entdeckt - unter anderem eineHandgranate und neofaschistisches Propagandamaterial. Die Polizeischloss seinerzeit einen Zusammenhang mit dem Anschlag in Wehrhahnaus. An diesen Sachverhalt hatte Laubenburg auch im November 2011 -wenige Tage nach der Aufdeckung des »NationalsozialistischenUntergrunds« (NSU) - erinnert.