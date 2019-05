junge Welt: Große Solidaritätsveranstaltung mit Venezuela - gegen die Kriegsdiplomatie der Bundesregierung

Berlin (ots) - Der Außenminister der bolivarischen Regierung inVenezuela, Jorge Arreaza, wurde von der Bundesregierung nicht zueiner internationalen Konferenz aller Außenminister Lateinamerikasund der Karibik am 28. und 29. Mai nach Berlin eingeladen.Offizielles Ziel soll die Verbesserung der Zusammenarbeit sein, auchdie Gründung eines Netzwerks zur Stärkung von Frauenrechten und diegemeinsame Bekämpfung des Klimawandels stehen auf dem vorgesehenenProgramm. Eine Begründung für den Ausschluss gibt es nicht.Die Ausgrenzung der Bolivarischen Republik entspricht jedoch derseit Monaten verfolgten Politik der Bundesregierung, die sich den vonden USA initiierten Umsturzversuchen gegen die Regierung desvenezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro angeschlossen hat.Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt bereitetdeshalb zusammen mit zahlreichen weiteren Medien,Solidaritätsvereinigungen, Friedensorganisationen und Parteien eineparallel zu der Konferenz der Bundesregierung stattfindendeVeranstaltung unter dem Motto »Hände weg von Venezuela« vor. Siefindet statt am 28. Mai 2019 ab 19 Uhr in der Urania Berlin.Teilnehmen werden zahlreiche Gäste aus Venezuela und anderen LändernLateinamerikas, unter anderem die bekannte venezolanische SängerinCecilia Todd und Carolus Wimmer, internationaler Sekretär derKommunistischen Partei Venezuelas. Eingeladen haben die Veranstalterauch Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza.Weitere Informationen finden Sie unter www.jungewelt.de/28-Mai.Pressevertreter können sich dort für die Veranstaltung akkreditieren(Direktlink: kurzlink.de/presse-venezuela).Pressekontakt:André ScheerRessortleiter AußenpolitikTel: +49 30 53 63 55 70E-Mail: scha@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell