junge Welt: »Gelbwesten«, verfolgte Journalisten, kolumbianische Gewerkschafter und israelische Bürgerrechtler auf der XXV. Rosa-Luxemburg-Konferenz 2020

Berlin (ots) - Wenn sich französische »Gelbwesten« mitBlack-Lives-Matter-Aktivisten und kubanischen Revolutionären in Berlin treffen -und der gerade aus türkischer Gefangenschaft freigekommene Journalist undjW-Autor Max Zirngast von seinen Erfahrungen berichtet: Dies sind nur einigeProgrammpunkte der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz 2020. Bereits zum25. Mal lädt die Tageszeitung »junge Welt« zur größten regelmäßig stattfindendenKonferenz der Linken im deutschsprachigen Raum ein.Unter dem Motto »Macht der Straße - Kampf um die Zukunft - Die Systemfragebeantworten« referieren und diskutieren Intellektuelle, Politiker,Wissenschaftler und Künstler aus Europa, den USA, Lateinamerika und dem NahenOsten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf politischen und gesellschaftlichenProtestbewegungen, die in letzter Zeit entstanden sind. Auch der Protest gegenden Putsch in Bolivien wird eine wichtige Rolle spielen. Weiterhin nehmen dieisraelische Rechtsanwältin Lea Tsemel, Tory Russell von der US-amerikanischenBlack-Lives-Matter-Bewegung, die kolumbianische Gewerkschafterin Luz Díaz sowieYoerky Sánchez Cuellar, Direktor der Zeitung »Juventud Rebelde« und kubanischesStaatsratsmitglied, teil.In den letzten 24 Jahren war die Konferenz immer wieder Auftrittsort fürprominente Politiker, Autoren, Wissenschaftler und Künstler aus allen Strömungender Linken weltweit. So sprachen dort u. a. Tariq Ali, Elmar Altvater, NoamChomsky, Angela Davis, Denis Goldberg, Hans Heinz Holz, Alfred Hrdlicka, OskarLafontaine, Achille Mbembe, Abel Prieto, Ignacio Ramonet, Mesale Tolu und MosheZuckermann.Die »junge Welt« ist die einzige marxistisch orientierte Tageszeitung imdeutschsprachigen Raum und wird von der Genossenschaft ihrer Leserinnen undLeser herausgegeben.Die XXV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet am 11. Januar 2020 imBerliner Mercure Konferenzhotel MOA (Stephanstr. 41, 10559 Berlin-Moabit) statt.