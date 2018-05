junge Welt: Freude bei Rheinmetall. Kommentar von Sevim Dagdelen (MdB Linkspartei) zum Geschäft mit der Aufrüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Berlin (ots) - Anfang dieser Woche konnten die Sektkorken bei denRheinmetall-Aktionären knallen. Der Börsenkurs des Autozulieferer-und Rüstungskonzerns näherte sich einem neuen Rekordhoch. Es siehtrichtig gut aus für die Gewinnerwartungen der Waffenschmiede. Vorallem der starke Auftragseingang im ersten Quartal habe bei denAnlegern für Zuversicht gesorgt, berichteten Börsenanalysten. IhrFazit: Der Konzern ist einer der großen Profiteure des »neuenRüstungsbooms«. So hat allein in den ersten drei Monaten deslaufenden Geschäftsjahrs die Rüstungssparte ihren Auftragseingangmehr als verdoppelt. Rheinmetall kann trotz Rückgang von Umsatz undGewinn im vergangenen Jahr mehr als zuversichtlich in die Zukunftblicken. Zum einen profitiert der Konzern von den massivenAufrüstungsbemühungen der Bundesregierung, die die Rüstungsausgabenbis 2024 um mehr als 30 Milliarden Euro auf über 70 Milliarden Eurosteigern will. Aber auch vom Exportboom deutscher Rüstungsgüterprofitiert der Konzern.Die Auftragsbücher lassen sich wohl auch deshalb so gut füllen,weil die Düsseldorfer extrem gut mit der Politik vernetzt sind. MitFranz-Josef Jung und Dirk Niebel lassen sich zwei Exminister ihreeinstigen politischen Entscheidungen im Hinblick aufRüstungsbeschaffungen und -exporte vergolden. Die Rheinmetallergehören zum Zentrum des Militärisch-Industriellen Komplexes inDeutschland. Besonders perfide sind die außerordentlichen Geschäftedes Konzerns mit der islamistischen Kopf-Ab-Diktatur Saudi-Arabienund Erdogans Despotie Türkei. Hier winkt dem Rüstungskonzern mit derBeteiligung am Bau einer Panzerfabrik ein Milliardengeschäft.Rheinmetall soll gemeinsam mit dem Unternehmen BMC des mit PräsidentRecep Tayyip Erdogan eng verbandelten Wirtschaftsführers Ethem Sancak250 Kampfpanzer des Typs Altay bauen. Allein dies könnte einenAuftragswert von insgesamt drei Milliarden Euro ausmachen. Am Endekönnten es zudem bis zu 1.000 Panzer werden. Die Türkei unter Erdoganwürde durch die Kooperation des deutschen Konzerns und denverbundenen Technologietransfer zu einer Rüstungsexportmacht erstenRanges.Die Bundesregierung wiederum fördert diese Aufrüstungspolitiksehenden Auges. Zu wichtig sind die geopolitischen Interessen. Kostees, was es wolle: Die Türkei unter Erdogan soll in der NATO gehaltenwerden, auch wenn die Kurden dabei zugrunde gehen. Während Erdoganweitere völkerrechtswidrige Angriffe auf Syrien und den Irakankündigt, genehmigt die Bundesregierung neue Rüstungsexporte undmacht Rheinmetall den Weg frei. Mit Hilfe von Merkel, Scholz und Maassteht mehr als zu erwarten, dass es bald noch mehr Freudentage fürdie Aktionäre der Rüstungsschmiede geben wird.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell