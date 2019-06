junge Welt: Fidel Castros Sohn will nicht in die Politik

Berlin (ots) - Alex Castro, 1963 geborener Sohn des langjährigenkubanischen Präsidenten Fidel Castro, schließt aus, politisch in dieFußstapfen seines 2016 verstorbenen Vaters zu treten. Im Gespräch mitder in Berlin erscheinenden Tageszeitung junge Welt(Wochenendausgabe) erklärte er, an der Übernahme von Funktionen inder Kommunistischen Partei Kubas nicht interessiert zu sein: »Ichspreche über Politik, ich studiere politische Themen, aber ich binkein Politiker.«Alex Castro hatte nach dem Ausscheiden seines Vaters aus denFunktionen in Staat und Partei jahrelang als Fotograf dessenGespräche mit hochrangigen Persönlichkeiten aus aller Weltdokumentiert. Seine Bilder gingen um die Welt.Noch bis Ende August ist in Berlin eine Fotoausstellung zu sehen,die eine andere Facette von Alex Castros Schaffen zeigt. »So sindwir, die Kubaner« zeigt Castros Landsleute »in ihrer Welt, ihreLebensweise, ihre Gefühle«, wie der Fotograf gegenüber junge Welterläutert. Aufnahmen, die seinen Vater zeigen, gehören nicht dazu.Die Ausstellung »So sind wir, die Kubaner« ist noch bis EndeAugust zu sehen in der Galerie Auto & Art, Nachtalbenweg 61, 13088Berlin.Pressekontakt:Tageszeitung junge Welt - Ressort AußenpolitikAndré Scheerscha@jungewelt.de030 - 53635570Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell