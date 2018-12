junge Welt: »Europa droht faschistisch zu werden«/ Konstantin Wecker in Melodie & Rhythmus, dem Magazin für Gegenkultur, das ab 14. Dezember wieder erscheint

Berlin (ots) - Melodie & Rhythmus (M&R) erscheint ab heute wieder.1957 in der DDR gegründet, sollte sie im Januar 2018 aufgrundökonomischer Probleme eingestellt werden. Wie der herausgebendeVerlag 8. Mai am Dienstag, 11. Dezember 2018, in Berlin mitteilte,konnte dies durch das Engagement von über 50 Künstlern (darunterLiedermacherin Dota Kehr, Regisseur Johann Kresnik, KabarettistChristoph Sieber, Soziologe Moshe Zuckermann, das englischeElectropunk-Duo Sleaford Mods) und zahlreicher Leser abgewendetwerden. Damit entgeht M&R dem Schicksal anderer gedruckter Musik- undKulturzeitschriften, die im laufenden Jahr ihr letztes Heftherausbrachten, wie etwa Spex, Intro, Groove oder New MusicalExpress.Im Fokus der neuen Ausgabe steht ein Manifest für Gegenkultur, dasin den nächsten Wochen von kritischen Künstlern und Intellektuellenkommentiert und diskutiert werden soll. Im »Kritischen Duett« sprichtLiedermacher und Komponist Konstantin Wecker mit derM&R-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl über antifaschistische Kulturin düsteren Zeiten: »Kein Künstler darf sich jetzt mehr raushalten.Europa droht faschistisch zu werden. Wir müssen etwas dagegen tun.«Er warnt, dass die Rechten in den großen Konzernen viel gefährlicherseien als die Straßennazis. »Aber dieses Problem wird heute nicht nurvon der Kunst beschwiegen, auch von den Medien.« Mit derVereinnahmung durch den Warenwert des Kapitalismus werde dasWunderbare in der Musik entzaubert und ausgelöscht. »Mein großerAufschrei dagegen sind Gedichte, denn sie heilen, ohne dass Bayerdaran verdienen kann.«Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell