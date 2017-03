junge Welt: Egon Krenz im persönlichen Gespräch mit junge Welt

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin (ots) - Vor seinem 80. Geburtstag (19.3.2017) führt EgonKrenz, früherer SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender derDDR, mit der Tageszeitung junge Welt ein ausführliches Gespräch. Esist das erste Interview nach dem Tod seiner Frau Erika, die am 4.März nach schwerer Erkrankung verstarb.Krenz blickt im Gespräch mit junge Welt selbstkritisch auf seinpolitisches Wirken zurück. Im Rahmen seiner Tätigkeiten alsVorsitzender der Freien Deutschen Jugend (FDJ), in derSozialistischen Einheitspartei (SED) und an der Spitze der DDR hatteer Umgang mit politischen Entscheidungsträgern aus Ost wie West. Auchaus der Zusammenarbeit mit Erich Honecker, dem Krenz in seinenStaats- und Parteifunktionen nachfolgte, berichtet er. »Ich denke,dass Honecker mit seiner frühzeitigen Einschätzung, dass es mitPerestroika und Glasnost nichts werden würde, grundsätzlich richtiglag«, so Krenz im Interview. Gorbatschow selbst habe er 1984gemeinsam mit Honecker in Moskau als »demagogischen Scharfmacher«kennengelernt: »Honecker bemühte sich in den ersten Monaten nach derInthronisation von Gorbatschow um eine Verbesserung ihresVerhältnisses.«Krenz, dem vor seinem 80. Geburtstag in den Medienverschiedentlich »DDR-Demenz« (Berliner Kurier, 14.3.2017)angedichtet wurde, ist nach wie vor politisch aktiv. »Ende des Monatshalte ich einen Vortrag in Minsk, ähnlich der Vorlesung im Oktober,als ich an der Staatlichen Universität in St. Petersburg mehr als 300Studenten Auskunft über das Ende der DDR gab«, berichtet er. FürMemoiren sei es allerdings zu früh: »Ich muss jetzt, nach Erikas Tod,erst zu mir selbst kommen, das braucht seine Zeit. Ich muss meinLeben neu ordnen und organisieren.«Das Wochenendgespräch mit Egon Krenz erscheint am Samstag, dem 18.März 2017, in der Tageszeitung junge Welt (Wochenendausgabe,18./19.3.2017). Pressevertretern senden wir gern vorab die kompletteFassung zu.Pressekontakt:Sebastian Carlensjunge Welt-RedaktionTelefon: 030/53 63 55-26sc@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell