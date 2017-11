junge Welt: Dilma Rousseff im Interview mit junge Welt: »Werde dafür kämpfen, dass die Wahlen stattfinden.«

Berlin (ots) - »Ein Projekt für Brasilien, das keine einzigeStimme erhalten hat«, nennt Dilma Rousseff die Politik des aktuellenStaatschefs Michel Temer. Dessen Regierung setze »BrasiliensSouveränität aufs Spiel«. Die 2016 vom Kongress rechtswidrigabgesetzte Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei (PT)sprach in Berlin mit der dort erscheinenden Tageszeitung junge Weltüber die Krise in ihrem Land, die Alternativen dazu sowie dieAuswirkungen der Rechtswende auf die internationale Politik.Das »betrügerische Amtsenthebungsverfahren« gegen sie, soRousseff, sei nur der »einleitende Akt eines Putsches, der längstnicht beendet ist« gewesen. Dieser zersetze »die Demokratie voninnen«. »Das Bild, das mir von dem Putsch - einer Amtsenthebung ohnerechtliche Gründe - bleibt, ist, dass sie eine Eiterbeule öffneten.Die dann alle Institutionen ansteckt.« Zur Rolle der US-Politik beiihrem Sturz heißt es: »Ich sage nicht, die USA hätten keinerleiEinfluss auf den Putsch gehabt«, und bringt die NSA-Spionageaffärezur Sprache und die Wanzen bei ihr und der deutschen BundeskanzlerinAngela Merkel. Die brasilianischen Eliten seien aber auch alleine»ausreichend dazu befähigt, einen Putsch durchzuführen.«Rousseff sieht im Gespräch die Notwendigkeit der Einberufung einer»besonderen verfassunggebenden Versammlung«, die über die nötigenReformen zu entscheiden habe. »Wir wollen einen Volksentscheid überden Widerruf von Maßnahmen der derzeitigen Regierung durchführen, diekeinerlei Rechtmäßigkeit besitzen. Wie den Ausverkauf des Landes zuDumpingpreisen.« Weiterhin betont sie, dass das Medienmonopol inBrasilien per Gesetz gebrochen werden müsse. Allerdings wolle mankein Gesetz, »das die Presse einengt, nichts in der Art - imGegenteil, wir wollen die freie und demokratische Presse«, betont diePolitikerin.In den Prozessen gegen ihren Amtsvorgänger Lula da Silva siehtRousseff den eigentlichen Schlussakt des Staatsstreiches: »Ichzweifele nicht daran, dass Lula letztlich freigesprochen werden muss.Das Problem ist ein anderes. Es geht ihnen darum, dass zwischenAugust und November 2018 gegen ihn Urteile bestehen, um damit seineKandidatur zu verhindern. Erst dann ist der Putsch vollendet.«Als »ernste Sache« bezeichnet Rousseff Bestrebungen derTemer-Koalition, die regulär 2018 anstehenden Präsidentschaftswahlendurch Gesetzesänderungen zu verschieben. »Ich werde dafür kämpfen,dass die Wahlen stattfinden. Die Frage nach der Demokratie ist heutein Brasilien die Schlüsselfrage. Nur mit ihr gab es Fortschritte,gewann der Kampf des brasilianischen Volkes für seine Rechte undgegen die Ungleichheit an Kraft.Hart kritisiert Rousseff die konfrontative Politik Brasiliensgegenüber Venezuela und die Einladung von US-Militärs zu einemgemeinsamen Manöver an der Grenze im Amazonas. Das sei ein noch niedagewesener Vorgang und nicht zu akzeptieren. Und sie warnt: »Einemilitärische Einmischung irgendeines Landes in Venezuela wäre eineKatastrophe für die Welt, für Brasilien und Lateinamerika.«Das Gespräch mit Dilma Rousseff erscheint in der Wochenendausgabe(18./19.11.) der Tageszeitung junge Welt.Pressekontakt:Peter SteinigerRedaktion junge WeltTorstraße 610119 BerlinTel. (30)536355-32pst@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell