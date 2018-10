junge Welt: DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach fordert im Interview mit junge Welt Sozialstandards fuer die EU

Berlin (ots) - Im Gespräch mit der in Berlin erscheinendenüberregionalen Tageszeitung junge Welt (Wochenendausgabe) fordertDGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach Sozialstandards in derEuropäischen Union: »Wir brauchen klare Regeln, dieSozialversicherungsbetrug und Lohndiebstahl über Grenzen hinweg einenRiegel vorschieben«, so Buntenbach. Dafür seien aber auch eindeutigeRichtlinien auf dem deutschen Arbeitsmarkt nötig: »Der Mindestlohndarf nicht unterlaufen werden, und Menschen dürfen nicht ausgebeutetwerden.«Die Rechtsprechung in der EU erschwere grenzüberschreitendeArbeitskämpfe. »Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilender Dienstleistungsfreiheit der Unternehmen Vorrang vor den Rechtender Beschäftigten eingeräumt«, so Buntenbach. Hier stünden Kommissionund Parlament in der Pflicht. Ein gutes Beispiel fürgrenzüberschreitende Solidarität seien die Streiks beim irischenFlugunternehmen Ryanair.Pressekontakt:Simon ZeiseTageszeitung junge WeltRessortleiter Wirtschaft, Arbeit und SozialesTorstr. 6 | 10119 Berlin+49-30-536355-30Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell