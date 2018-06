junge Welt: Andere Kultur / Künstler und Leser der Vierteljahreszeitschrift Melodie & Rhythmus kämpfen für Neustart

Berlin (ots) - Die Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus war einesder beliebtesten Druckerzeugnisse der DDR. In den letzten Jahren hatsie der Verlag 8. Mai GmbH, in dem auch die Tageszeitung junge Welterscheint, zum »Magazin für Gegenkultur« weiterentwickelt. AnfangJanuar 2018 teilte der Verlag allerdings mit, dass die Zeitschriftvor allem aus ökonomischen Gründen eingestellt werden müsse. Weilsich viele Kulturschaffende sowie Leserinnen und Leser damitoffensichtlich nicht abfinden wollen und sich engagieren, besteht nundie Chance, dass die Produktion wieder aufgenommen wird. Entschiedenwird das zum Ende dieses Monats.»Hallo Leute, wir sind Che Sudaka aus Barcelona. Bitte unterstütztunsere Freunde von Melodie & Rhythmus in Deutschland! Sie braucheneure Hilfe. Sie brauchen neue Abonnenten. Weil es sehr wichtig ist,dass es weiterhin Gegenkultur in dieser Welt gibt.« Das teilt dieCumbia-Skapunk-Band Che Sudaka ihren Freunden in der ganzen Welt mit,bevor sie speziell für M&R ihr Lied »Almas Rebeldes« (RebellischeSeelen) anstimmen. Diesen und weitere Beiträge von Musikern,Komponisten, Schauspielern, Kabarettisten, Wissenschaftlern,Fotografen, Publizisten, Poeten, Regisseuren, Graffiti-Künstlernkönnen online unter melodieundrhythmus.com nachgehört und nachgelesenwerden. Eine wichtige Voraussetzung für das weitere Erscheinen vonMelodie & Rhythmus bildet sich damit gerade heraus: Eininternationales Netzwerk progressiver Künstlerinnen und Künstler, diesich als Teil einer Gegenkultur verstehen. Und die auch weiterhineine Zeitschrift wollen, die sich nicht kapitalistischenMarktgesetzen unterwerfen will. »Das Interesse linkerKulturschaffender an so einem Projekt ist erstaunlich groß. Darankann weiter gearbeitet werden«, meint Susann Witt-Stahl,Chefredakteurin des Projekts. Allerdings müsse die Zeitschrift auchökonomisch auf eine stabilere Grundlage gestellt werden. So sollenmittelfristig über 1.700 neue Abonnenten gewonnen werden. Damitkonkrete Vorbereitungen für einen Neustart aufgenommen werden können,werden bis zum 30. Juni mindestens 1.000 neue Abos gebraucht. Wirddieses Ziel nicht erreicht, bleibt das Magazin für Gegenkultureingestellt, wie der Verlag mitteilt.Mittlerweile spricht allerdings einiges dafür, dass dieZeitschrift wieder erscheinen wird. Verlagsleiter AndreasHüllinghorst teilt mit, dass bis zum 1. Juni bereits 719 Abonnementsbestellt wurden. Bleiben also knapp 30 Tage, um die noch fehlenden281 Bestellungen zu organisieren. In dieser Zeit seien aber so vieleAktivitäten geplant, dass der Verlag und die Unterstützer desProjektes davon überzeugt sind, diese Marke zu knacken, soHüllinghorst. So werden viele Straßenfeste genutzt, um für dasProjekt zu werben: Aktivisten sind unter anderem auf dem Fest derLinken am 23. Juni in Berlin und am 30. Juni auf dem HamburgerMethfesselfest sowie dem Sommerfest der DKP Berlin präsent. EineUnterstützergruppe organisiert am 20. Juni in der BerlinerjW-Ladengalerie eine Weinverkostung und am 22. Juni im BerlinerKulturzentrum Wabe ein Solikonzert - mit dem Erlös sollen Abonnementsfür soziale und kulturelle Einrichtungen finanziert werden. VieleKünstler machen bei ihren Konzerten auf das Projekt aufmerksam.Manche linke Medien unterstützen die Bemühungen mit einemAbobeileger. Auch in verschiedenen sozialen Medien sind Unterstützeraktiv.Selbst mit 1.000 zusätzlichen Abonnements bis zum 30. Juni sindallerdings noch nicht alle Hürden genommen. Zwar würde dann umgehendmit der Bildung einer neuen Redaktion gestartet - ebenfalls einenicht zu unterschätzende Aufgabe. Aber auch wenn sich die Bedingungenfür die journalistische Arbeit durch eine erfolgreiche Kampagneverbessern ließen, komfortabel wären sie auch dann nicht. Bis zumJahresende würden weitere 400 Abonnements gebraucht werden. Notwendigist zudem ein ausreichendes Anzeigenaufkommen, erst dann wäre dienächste Ausgabe von Melodie & Rhythmus zum Jahresende gesichert, soPeter Borak, stellvertretender Geschäftsführer des Verlages. Aberauch er zeigt sich optimistisch: »In Zeiten des rechten Vormarschesin Politik und Kultur wird ein linkes Magazin für Gegenkulturdringender denn je benötigt. Wir freuen uns darüber, dass nicht nurwir, sondern auch unsere Leserinnen und Leser und vieleKulturschaffende das so sehen«, so Borak.Pressekontakt:Verlag 8. Mai GmbHTelefon: 030 / 53 63 55-0marketing@melodieundrhythmus.comOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell