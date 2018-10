junge Welt: AfD-Wahlkämpfer in Hessen droht mit Schusswaffe

Berlin (ots) - Wie die Tageszeitung junge Welt heute exklusivberichtet, kam es am Wochenende während des Wahlkampfes in Hessen zueiner Bedrohung mit einer scharfen Schusswaffe durch ein prominentesMitglied der Alternative für Deutschland (AfD).Am Sonntagabend gegen 17 Uhr bedrohte der Vater derAfD-Direktkandidatin Mary Khan, Zahid Khan, einen Anwohner inFrankfurt-Seckbach im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzungmit einer Schusswaffe. Der Anwohner, Güven O., forderte dieAktivisten der rechten Partei auf, die Siedlung zu verlassen. Währenddes Wortgefechts habe einer der AfD-Wahlkämpfer eine scharfe Waffeaus seiner Tasche geholt, sie durchgeladen und sie O. an den Kopfgehalten. "Ich werde dich erschießen, hat er gesagt. Und: Du bist derTeufel, hat er gesagt", so Güven O. gegenüber junge Welt. Die Waffesei, so O., von später dazugekommenen Beamten der Frankfurter Polizeibeschlagnahmt worden. Die Pressestelle der Polizei Frankfurtbestätigte den Vorfall, wollte sich zu Details aber nicht äußern.Pressekontakt:Peter SchaberTageszeitung junge WeltInnenpolitikTel. 030 53635531psc@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell