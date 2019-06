junge Welt: 400 Gäste und internationale Künstler fordern: Zusammenschließen gegen Faschismus und Krieg!

Berlin (ots) - Rund 400 Besucherinnen und Besucher sowie dreiGenerationen politischer Künstler appellieren: "Schließt euchzusammen gegen Faschismus und Krieg!" Nach einem erfolgreichenAuftakt im Berliner "Heimathafen Neukölln" haben am Samstag auf derKünstlerkonferenz der Zeitschrift Melodie&Rhythmus dieAuschwitz-Überlebende und Sängerin Esther Bejarano, der LiedermacherKonstantin Wecker und weitere Künstler für ein Highlight gesorgt. Siealle appellierten an Kunstschaffende, sich dem Kampf gegen rechtenZeitgeist, Faschismus und Krieg anzuschließen. Bejarano, Wecker undder afghanische Künstler Shekib Mosadeq sangen gemeinsam das bekanntePartisanenlied "Bella Ciao".Wecker betonte, er erfahre immer wieder aufs Neue, "wie viel KraftMusik für den politischen Kampf gibt", weil sie Menschen helfe, nichtaufzugeben. Ekkehard Sieker, Redakteur der ZDF-Satiresendung »DieAnstalt« und beim WDR-Politmagazin »Monitor«, erläuterte, wie man inNischen der öffentlich-rechtlichen Sender kritisch arbeiten kann. Derisraelische Kunsttheoretiker Moshe Zuckermann sprach zu Möglichkeitenund Grenzen widerständiger Kunst.Zur Kulturgala am Abend wird erstmalig das zum Anlass des TodesChe Guevaras geschriebene Stück "Floß der Medusa" von Hans WernerHenze und Ernst Schnabel durch ein Jazz-Quartett interpretiertwerden. Für diese Premiere konnte der bekannte Jazz-Musiker HannesZerbe mit seinen Kollegen gewonnen werden.Pressekontakt:junge WeltFotoredaktionTelefon: 0176 569 61 555jungewelt@verlag8mai.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell