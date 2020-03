Die junge Generation tickt anders: Wie sich Unternehmen auf die Generation Z einstellen können

Eschborn (ots) -- Für 74 Prozent der Generation Z ist Zufriedenheit das Wichtigsteim Job- Die Generation Z erwartet einen schnelleren, einfacherenund faireren Bewerbungsprozess im Vergleich zu anderenAltersgruppen- Bei aller Offenheit gegenüber der Digitalisierungerkennt die Generation Z auch Risiken und Hürden derdigitalisierten Arbeitswelt- Sechs von zehn Kandidaten bevorzugen es, per E-Mail von Unternehmenangesprochen zu werdenBei der Rekrutierung der Generation Z fühlen sich viele Unternehmen bisher nichtbesonders gut aufgestellt. Das belegt die 18. "Recruiting Trends"* Studie desCentre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Universitäten Bambergund Erlangen-Nürnberg sowie des Karriereportals Monster. Die Studie zeigt, wiedie junge Generation, die in wenigen Jahren den Großteil der Arbeitnehmerschaftausmachen wird, tickt und was sie zum Glücklichsein braucht - und dassArbeitgeber ihr Recruiting mehr auf die Wünsche der Gen Z ausrichten müssen.Was sich die Generation Z von Arbeitgebern wünschtOb Studierende, Auszubildende oder Schüler - am wichtigsten ist der Generation Zim Job Zufriedenheit. Für Schüler und Studierende folgen an zweiter StelleSorgenfreiheit und Sicherheit, bei den Azubis ist es die Anerkennung. Kandidatender Generation Z sind mehr als jede andere Generation bereit, für ihren Joballes zu geben: Im Vergleich mit allen Generationen geben Angehörige derGeneration Z doppelt so häufig an, für die Arbeit zu leben.Allerdings achten die jungen Talente sehr darauf, wo sie arbeiten. DieMöglichkeit auf Home-Office spielt für sie eine entscheidende Rolle und ist fürArbeitgeber ein Must-have. Ohne die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zukönnen, würden vier von zehn - und damit ein größerer Teil als in jeder anderenGeneration - einen Job nicht annehmen. Auf eine Work-Life-Balance hingegen legtdie Generation Z bei der Jobsuche weniger Wert als ältere Generationen. Über 15Prozentpunkte höher liegt der Anteil der Baby Boomer, denen Work-Life-Balancewichtig ist.Schneller, einfacher, fairer: Der perfekte BewerbungsprozessNicht nur bei der Jobsuche, auch bei dem Bewerbungsprozess haben junge Talenteunterschiedliche Erwartungen: Deutlich häufiger als andere Altersgruppenerwartet die Generation Z, dass der Bewerbungsprozess durch die Digitalisierungschneller, einfacher und fairer ist. 53,5 Prozent präferieren eine Bewerbung perSmartphone, recherchieren auch von unterwegs mit dem mobilen Endgerät (60,5Prozent) oder nutzen Chatbots für kurzfristige Antworten (23,4 Prozent).Überkomplexe und undurchsichtige Vorgänge sind für die jungen Kandidatenabschreckend. Hier ist Vorsicht geboten, denn was abschreckt, wird gerne in derÖffentlichkeit kundgetan: Fünf von zehn Kandidaten der Generation Z erzählenschlechte Erfahrungen von Freunden weiter und zwei Drittel bewerben sich erstgar nicht, wenn sie von schlechten Erfahrungen im Bewerbungsprozess von Freundengehört haben. Doch auch positive Erlebnisse verbreiten sich: Ein Viertel derKandidaten teilt positive wie negative Erfahrungen über Social Media."Die Generation Z hat nie Wartezeiten auf die Briefpost kennengelernt und hältEchtzeit-Reaktionen für normal. Das bedeutet, dass Unternehmen, die sich nichtauf Dialoge und schnelle Antworten einstellen, Kontakte verlieren - sowohl zuKandidaten, die man warten lässt, als auch teils zu deren Freunden undKontakten", kommentiert Prof. Dr. Tim Weitzel, Studienleiter und Professor amLehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssysteme inDienstleistungsbereichen, der Universität Bamberg. "Es gibt aber auchüberraschende Unterschiede bei den Jüngeren. Trotz größerer Techniknähe fühlensie sich leichter als andere überfordert, wenn zum Beispiel beim Upload derBewerbung einmal etwas nicht klappt. Und die Jüngeren klagen am meisten, dassihre Jobs irrelevant seien."Generation Z bevorzugt digitale Technologien, fürchtet sie aber auchDigitalen Technologien im Recruiting-Prozess steht die Generation Zerwartungsgemäß aufgeschlossener gegenüber und nutzt sie bei der Jobsuche mehrals alle anderen Generationen: Sie interagiert bereits viermal häufiger mitHR-Chatbots (23,4 Prozent), während es über alle Generation nur 5,6 Prozent sindund macht Gebrauch von automatisierten Empfehlungssystemen, die ihnen freieStellen vorschlagen. Ein Drittel der Generation Z veröffentlicht zudem gezieltInformationen in persönlichen Online-Profilen, um von Talent Recommendern, alsoSystemen, die Unternehmen automatisiert neue Talente vorschlagen, gefunden zuwerden. Der Anteil der Baby Boomer, der das tut, ist nur halb so hoch. Etwasmehr als die Hälfte der Generation Z bevorzugt außerdem eine mobile Bewerbunggegenüber einer traditionellen. Dennoch scheint die Generation Z sich nicht nurder Chancen, sondern auch der Risiken der Digitalisierung bewusst zu sein. DieStudie bescheinigt ihr eine überdurchschnittlich hohe Angst davor, durchAlgorithmen oder maschinelle Prozesse ersetzt zu werden. Über alle Generationenhinweg fürchtet sich fast jeder Vierte vor diesem Szenario, wohingegen mehr als40 Prozent der Generation Z diese Angst teilen. Darüber hinaus geben siehäufiger als jede andere Altersgruppe an, der Umgang mit digitalen Technologienin der Arbeit erschöpfe sie und mache sie weniger leistungsfähig.Active Sourcing und Direktansprache nach MaßBeim Active Sourcing und der Direktansprache von Kandidaten der Generation Z,können Unternehmen sich ebenfalls auf deren Vorlieben einstellen. Gefragt nachden Kontaktkanälen, über die sie am liebsten von Unternehmen angesprochen wird,herrscht über die gesamte Generation Z hinweg eine klare Vorliebe für dieE-Mail. Sechs von zehn Kandidaten bevorzugen diese Variante der Kontaktaufnahme,bei den Schülern sind es sogar knapp 80 Prozent. Für jeden fünftenAuszubildenden steht die telefonische Direktansprache an zweiter Stelle, beiSchülern ist dieser Kanal eher unbeliebt. Für Studierende wiederum sindNachrichten über Karrierenetzwerke nach der E-Mail am zweitbeliebtesten.Generell bleiben Active Sourcing und Direktansprache auch für das Recruiting derGeneration Z von Bedeutung. "Von einer direkten Ansprache profitieren beideSeiten", erläutert Sylvia Edmands, Geschäftsführerin Monster Deutschland."Unternehmen machen auf sich aufmerksam und erreichen passive Kandidaten.Arbeitnehmer entdecken so Stellen, auf die sie sonst nicht aufmerksam gewordenwären. Das belegt auch unsere Studie: Durch eine Direktansprache hat sich einDrittel der Generation-Z-Kandidaten bei einem Unternehmen beworben, das sie ohnenicht auf dem Radar hatten."Individuelle Direktansprache schlägt "one size fits all"-StrategieBeherzigen Unternehmen diese Tipps und gehen individuell auf junge Talente ein,stehen die Chancen im Recruiting gut. Denn generell blicken Kandidaten derGeneration Z überdurchschnittlich optimistisch in ihre berufliche Zukunft undschätzen die Arbeitsmarktentwicklung für sich persönlich als positiv ein (55,9Prozent gegenüber 39,4 Prozent der Baby Boomer). Knapp jeder Zweite derGeneration Z glaubt daran, den Traumjob zu finden. Über alle Teilnehmer hinwegsind es weniger als jeder Dritte."Durch die Studienergebnisse wird klar, dass auch die Generation Z eineheterogene Gruppe ist, die andere Werte, Präferenzen und Erwartungen alsvorherige Generationen an Unternehmen hat," ordnet Edmands die aktuellen Trendsein. "Wir empfehlen daher statt einer 'one size fits all'-Strategie eine'Perfect Fit'-Planung. Es geht um mehr Individualität und Authentizität imBewerbungsprozess, kombiniert mit der Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten, dievon den Kandidaten sehr offen aufgenommen werden."*Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2020 wurden dieTop-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 12,7%) und die 300 größten Unternehmen ausder IT-Branche (Rücklaufquote 10,7 Prozent) aus Deutschland befragt und dieErgebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhalten und den Einschätzungen vonüber 3.500 Kandidaten verglichen. Die Verteilung der Stichproben der Unternehmenist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der MerkmaleUmsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechendeGrundgesamtheit repräsentativ. 