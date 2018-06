journalist-Umfrage bei elf deutschen Fernsehsendern: Auch dort sind Fälle sexueller Belästigung bekannt geworden. / Die Sender haben Lehren aus den Erfahrungen des WDR gezogen

Hamburg (ots) - In einer Umfrage hat das Medienmagazin journalistbei den ARD-Anstalten, dem ZDF, der Mediengruppe RTL undProSiebenSat.1 nachgefragt, ob es dort Vorfälle sexueller Belästigungund Machtmissbrauch gegeben hat. Dabei kam heraus, dass in denvergangenen Jahren mehrere Fälle bekannt geworden sind.Der NDR verweist auf einen Fall von sexueller Belästigung in denvergangenen fünf Jahren, mit dem sich die entsprechendeBeschwerdestelle beschäftigt habe. Auch Radio Bremen spricht von"einer Beschwerde, die Ende des vergangenen Jahres geführt wurde".Bei SR, SWR, BR und dem ZDF gab es in den vergangenen Jahren jeweils"wenige Fälle", so die Auskunft der Sender. ProSiebenSat.1 gibt an:"Wir hatten einen Fall in der jüngeren Vergangenheit, der auch sofortentsprechend sanktioniert wurde."Die Umfrage des journalists belegt, dass der WDR keinesfalls dereinzige Sender ist, bei dem Fälle sexueller Belästigung bekanntgeworden sind. Dabei zeigt sich: Die Mehrheit der Sender hat aus der#MeToo-Debatte gelernt und geht das Thema intensiv und auf vielenEbenen an.Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen, sagt: "Eine Lehre, diewir aus den Erfahrungen des WDR gezogen haben, ist, dass wir dieMöglichkeiten externer Beschwerden erweitern." Auch andere Senderhaben ähnliche Anlaufstellen, etwa externe Ombudsleute, eingerichtetoder planen dieses. Moritz Graf von Merveldt, Chief ComplianceOfficer bei ProSiebenSat.1, sagt in der Umfrage des journalists:"Gleichzeitig beteiligen wir uns gemeinsam mit dem Verband PrivaterRundfunk und Telemedien an der Etablierung einerbranchenübergreifenden Beschwerdestelle gegen sexuelle Gewalt." Fürdie ARD hat BR-Intendant Ulrich Wilhelm die Unterstützung einer"unabhängigen, überbetrieblichen Beschwerdestelle in der Film- undFernsehbranche" zugesagt.Der NDR will als eine von mehreren Maßnahmen den Verhaltenskodexdes Senders ergänzen. Darin soll es künftig heißen: "Wir duldenkeinen Sexismus und keine sexuelle Gewalt. Wir dulden keineDiskriminierung." NDR-Intendant Lutz Marmor sagt: "Das Thema #MeToodarf nicht wie ein Strohfeuer aufflammen und dann erlöschen. Es mussauf der Tagesordnung bleiben."Die Ergebnisse der Umfrage unter elf deutschen Fernsehsendernveröffentlicht das Medienmagazin journalist in seiner Juni-Ausgabe,die gerade erschienen ist. Eine ausführliche Übersicht aller Fragenund Antworten dokumentieren wir auf der Website des journalistsunter: http://www.journalist-magazin.de/node/475Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell