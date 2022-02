Die jetzt einzig relevante Frage: Wo steht die PayPal-Aktie in 5 Jahren?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) jetzt kaufen oder doch eher nicht? Im Moment gibt es jede Menge konträrer Sichtweisen. Profitabilität, Wachstum, Konkurrenz oder auch andere Dinge: Das entscheidet darüber, wie man die Aktie sieht. Oder wer sie aus welchem Blickwinkel gerade bewertet und auf Herz und Nieren überprüft.

Für mich ist im Moment die einzig relevante Frage: Wo steht die PayPal-Aktie in den nächsten fünf Jahren? Oder was ist das für mich wahrscheinlichste Szenario? Das zeigt mir, dass wir vielleicht jetzt dazu übergehen sollten, die Chance in dem deutlich günstigeren Zahlungsdienstleister zu sehen. Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher ausführen.

PayPal-Aktie: Starkes Ökosystem im Wachstumsmarkt!

Eines vorab: Ich bin unternehmensorientiert überzeugt davon, dass die PayPal-Aktie aus dem Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen nicht mehr wegzudenken ist. Die 426 Mio. Nutzer per Ende des letzten Quartals und die 1,25 Billionen US-Dollar Transaktionsvolumen zeigen mir, dass sich dieser Zahlungsdienstleister im Alltag vieler Verbraucher gefestigt hat. Rund um den Globus setzen viele Verbraucher und Onlinehänder entsprechend gerne auf die bekannte und geschätzte Lösung. Da es um Geld geht, glaube ich außerdem: Für einen größeren Wechsel müsste schon eine Menge passieren.

Deswegen bin ich überzeugt, dass die PayPal-Aktie in den nächsten fünf Jahren weiter wachsen kann. Qualitativ, indem man weitere Nutzer zum Ökosystem hinzufügt. Alleine in diesem Jahr sollen es gemäß der eigenen Prognose 15 bis 20 Mio. Nutzer sein, die zu dem Ökosystem dazukommen. Aber auch quantitativ, indem jeder Nutzer weiterhin für steigende Transaktionsvolumina und damit Umsätze einsteht, die der Zahlungsdienstleister erhalten kann.

Derzeit wird die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 148,1 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5,5 bepreist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt wiederum bei 35,8. Wenn ich von einem Umsatzwachstum von lediglich 10 % in den nächsten fünf Jahren ausgehe, so läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis dann bei lediglich 3,3. Bei einem Gewinnwachstum von langfristig überproportionalen 12 % kann das Kurs-Gewinn-Verhältnis sich auf 20 verbilligen. Auch diese Prognose benötigt weiteres Wachstum. Zeigt mir jedoch: Es ist durchaus mehr möglich.

Solider Einstiegszeitpunkt!

Im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen halte ich meine Wachstumsraten bei der PayPal-Aktie sogar noch für konservativ. Es kann eine Phase mit einem stärkeren Gewinnwachstum geben. Ob in den nächsten fünf Jahren, das weiß ich nicht. Aber der US-Zahlungsdienstleister besitzt definitiv noch Möglichkeiten, um beständig und profitabel weiter zu wachsen.

Trotzdem ist das starke Ökosystem mit 426 Mio. Nutzern und 1,25 Billionen US-Dollar ein Qualitätsmerkmal und ein Vertrauensbeweis. Ich glaube daher, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solides Wachstum in den nächsten fünf Jahren größer ist, als der Markt es derzeit eingepreist hat.

Der Artikel Die jetzt einzig relevante Frage: Wo steht die PayPal-Aktie in 5 Jahren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von PayPal.

