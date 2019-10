Ab jetzt bestellbar: die neuen Plug-In Hybride von PEUGEOT (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Köln (ots) -- Neue Plug-In Hybride PEUGEOT 3008 HYBRID4, PEUGEOT 508 HYBRIDund PEUGEOT 508 SW HYBRID: Bestellöffnung am 1. Oktober 2019- Neue Funktionen Brake und e-Save entwickelt- PEUGEOT 3008 als HYBRID4 exklusiv im höchsten AusstattungsniveauGT erhältlich- Drei Ausstattungslinien für den PEUGEOT 508 HYBRID und PEUGEOT508 SW HYBRID wählbarAb sofort sind die neuen Plug-In Hybride PEUGEOT 3008 GT HYBRID4,PEUGEOT 508 HYBRID und PEUGEOT 508 SW HYBRID deutschlandweit beiallen PEUGEOT Händlern und Niederlassungen bestellbar. Die Modellekombinieren umweltfreundliche Hybridtechnologien mit neuestenFahrerassistenzsystemen und modernen Designs. Der neue PEUGEOT 3008GT HYBRID4 ist für 50.800 Euro UVP erhältlich, der PEUGEOT 508 HYBRIDab 44.000 Euro UVP und der PEUGEOT 508 SW HYBRID ab 45.100 Euro UVP(ab Ausstattungsniveau Allure) bestellbar.Steffen Raschig, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Mit derEinführung der Plug-In Hybride gehen wir den nächsten Schritt inunserer Elektrooffensive. Damit bieten wir bereits vier Modelle miteiner elektrifizierten Variante an. Weitere Modelle werden baldfolgen."Zwei verschiedene HybridantriebeDie beiden neuen Antriebe - der HYBRID und die AllradversionHYBRID4 - verbinden die 1.6 l PureTech EAT8-Benzinmotoren von PEUGEOTmit leistungsstarken Elektromotoren. Für eine Batteriekapazität von11,5 kWh beim HYBRID und 13,2 kWh beim HYBRID4 sorgen300V-Lithium-Ionen Batterien. Sie befinden sich bei allen dreiModellen unter der zweiten Sitzreihe, weshalb die Plug-In Hybrideüber dem Kofferraumboden den gleichen großzügigen Stauraum besitzenwie ihre Versionen mit Verbrennungsmotoren.Eigens für die Hybridantriebe entwickelte PEUGEOT außerdem dasAcht-Stufen-Automatikgetriebe EAT8 zum e-EAT8 weiter (ElectricEfficient Automatic Transmission), durch das die Leistung derElektromotoren optimal ausgenutzt wird.PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 mit einer Gesamtleistung von 220 kW und300 PSDer neue PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 erzielt eine Gesamtleistung von220 kW und 300 PS (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,7-1,2(1)(kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: bis zu 32-30)(1);Energieverbrauch: 17,4 kWh/100 km (1)). Sie stammt aus einerKombination des 1.6 l PureTech-Benzinmotors mit 147 kW (200 PS) undzwei Elektromotoren (vorn/hinten), die je 81 kW (110 PS)beziehungsweise 83 kW (112 PS) bereitstellen. Rein elektrisch fährtdas Modell 55 Kilometer weit nach WLTP-Norm. Trotz der hohenAntriebsleistung stößt der SUV lediglich 30-32 Gramm CO2 proKilometer aus(1).Als Hybridvariante mit Allradantrieb ist der SUV zunächstausschließlich in dem höchsten Ausstattungsniveau GT erhältlich, wirdwenige Monate später aber auch als Allure inklusive GT-Line-Paketbestellbar sein. Er ist mit modernsten Fahrerassistenzsystemenausgestattet, die auch im neuen PEUGEOT 508 zum Einsatz kommen. Dazugehört beispielsweise der Adaptive Geschwindigkeitsregler ACC mitSTOP&GO-Funktion inklusive Spurpositionierungsassistenten.Wenige Monate nach der Markteinführung der HYBRID4-Version wirdfür den PEUGEOT 3008 auch eine HYBRID-Variante mit 165 kW und 225 PS*folgen (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 2,2(1) (kombiniert);CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 49(1); Energieverbrauch: bis zu17,4 kWh/100 km(1)). Sie kombiniert einen 1.6 l PureTech-Benzinmotormit 133 kW und 180 PS mit einem Elektromotor, der bis zu 81 kW und110 PS leistet.Drei Ausstattungsniveaus für den PEUGEOT 508 HYBRID und PEUGEOT508 SW HYBRIDDer PEUGEOT 508 HYBRID und der PEUGEOT 508 SW HYBRID sind jeweilsmit zwei Motoren ausgestattet: dem 1.6 l PureTech-Benzinmotor mit 133kW und 180 PS und einem Elektromotor mit bis zu 81 kW und 110 PS.Dadurch entwickeln sowohl der PEUGEOT 508 HYBRID(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,4-1,3(1) (kombiniert);CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 32-28(1); Energieverbrauch: 15kWh/100 km(1)) als auch der PEUGEOT 508 SW HYBRID(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,5-1,3(1) (kombiniert);CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 34-30(1); Energieverbrauch: 15,4kWh/100 km(1)) eine kumulierte Leistung von 165 kW und 225 PS beiniedrigen CO2-Emissionen von weniger als 35 Gramm pro Kilometer1. Diebeiden Modelle erzielen rein elektrisch eine Reichweite von 54(2)(Limousine) und 52(3) (Kombi-Variante) Kilometern nach WLTP.Für den PEUGEOT 508 HYBRID und PEUGEOT 508 SW HYBRID stehenjeweils drei Ausstattungslinien zur Wahl: Die breite KernausstattungAllure bietet unter anderem eine Rückfahrkamera mit180°-Umgebungsansicht und einen multifunktionalen HD-Touchscreen mit10 Zoll (25,4 cm). Bei Wahl der GT-Line erhalten die Modellezahlreiche optische Aufwertungen wie einen Kühlergrill imRennflaggenmuster und einen schwarzen Dachhimmel. In derhochwertigsten Ausstattungslinie GT gehören unter anderem dieAlcantara®-Sitzbezüge in Greval-Grau zur Serienausstattung. Optionalin allen drei Ausführungen ist das Nachtsicht-System Night Vision,das die Straßensituation bei Nacht im Kombiinstrument abbildet.Neue Funktionen verbessern elektrische ReichweiteMit den neuen Plug-In Hybriden von PEUGEOT erwarten den Fahrerauch neue Funktionen, durch die die Stärken der Hybridtechnologiebesonders zur Geltung kommen:Aktiviert der Fahrer die Brake-Funktion, verlangsamt das Auto wiedurch eine Motorbremse seine Fahrt, ohne dass er dafür auf dasBremspedal treten muss. Zusätzlich lädt die Funktion die Batteriewieder auf, zum Beispiel wenn das Fahrzeug bergab fährt.Der i-Booster gewinnt beim Abbremsen oder durch Anheben des Fußesvom Pedal Energie zurück. Mit ihr wird die Batterie nachgeladen undsomit die elektrische Reichweite erhöht.Über die Funktion e-Save entscheidet der Fahrer, wann er reinelektrisch fahren möchte. Eine bestimmte Reichweite von zehnKilometern, 20 Kilometern oder die vollständige Ladekapazität kanndabei für spätere Fahrten aufbewahrt werden.Weitere Informationen zu den neuen Plug-In Hybriden von PEUGEOTgibt es unter http://ots.de/smMsOh.(1) Die Kraftstoff- bzw. Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswertewurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehiclesTest Procedure" (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließendenHomologation). Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallendie Kraftstoff- bzw. Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte häufighöher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. So ergibt sich meistauch eine niedrigere Reichweite. Die angegebenen Reichweiten stelleneinen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nachAusstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Bitte wendenSie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellenVerbrauchswerte und CO2-Emissionen für Ihr Fahrzeug zu erfahren. DieAngaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionenbeziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszweckenzwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichemMessverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfadenüber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder überhttp://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.(2) 50 km je nach Version beziehungsweise Reifengröße.(3) 49 km je nach Version beziehungsweise Reifengröße.Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 02203/29 72-1419Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell