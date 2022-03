Ab jetzt beginnt eine neue Dividenden-Ära der Coca-Cola-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Dividende der Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) ist und bleibt einfach eine Wucht. Im Zentrum steht die starke Historie bei einem moderaten Wachstum. Als Dividendenkönig darf sich die Aktie schließlich nicht umsonst bezeichnen. Wobei der US-Getränkekonzern in diesem Jahr sogar das 60. Jahr mit einer konsequenten Dividendenerhöhung feiern konnte.

Das, was die Coca-Cola-Aktie kurzfristig so besonders macht, ist die Qualität der letzten Dividendenerhöhung. Mit einem Wachstum von ca. 4,8 % im Jahresvergleich oder 2 US-Cent je Aktie mehr als vorher hat das Management stärker erhöht. Zuvor lag das Wachstum bei lediglich einem US-Cent pro Jahr und Quartal.

Wenn du mich fragst, beginnt jetzt womöglich eine neue Dividenden-Ära für den US-Konzern. Das hängt einerseits mit der jetzt getätigten Erhöhung zusammen, aber auch mit den weiteren Aussichten, die wir ebenfalls würdigen sollten.

Coca-Cola-Aktie: Ein besseres Marktumfeld …?

Für die Coca-Cola-Aktie und für die Weltmärkte ist das Marktumfeld natürlich einerseits herausfordern. Der Konflikt in der Ukraine kann zu Spannungen führen. Auch die Inflation erhöht Unsicherheiten und die Preise. Aber genau das ist ein Marktumfeld, in dem der US-Getränkekonzern durchaus brillieren kann.

Das Management drehte zuletzt schließlich berechtigterweise aufgrund der Inflation an den Preisen. Für das Jahr 2022 rechnet der US-Getränkekonzern mit einem weiteren Ergebniswachstum je Aktie von 8 bis 10 % auf währungsbereinigter Basis. Ohne Zweifel ein sehr solides Wachstum, das wiederum in einem stärkeren Dividendenwachstum umgemünzt werden kann.

Hält das Management der Coca-Cola-Aktie aufgrund der Inflation und der Preissetzungsmacht einen solideren Wachstumskurs, so beginnt jetzt womöglich eine Phase, in der es mehr Dividendenwachstum geben kann. Auch das könnte der Bewertung insgesamt einen Gefallen tun. Zwar ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von momentan 27 alles andere als preiswert. Stärkeres Dividendenwachstum und ein beständigeres operatives Wachstum könnte jedoch mehr Premium verdient haben.

Neue Dividenden-Ära oder Einmaleffekt?

Hält das Wachstum und das Dividendenwachstum bei der Coca-Cola-Aktie an, so könnte jetzt eine neue Dividenden-Ära beginnen. Zumal das Ausschüttungsverhältnis in Höhe von fast 76 % für die Qualität und die Beständigkeit trotzdem noch moderat ist. Selbst die 2,7 % Dividendenrendite, die die Aktie im Moment besitzt, könnten mit Wachstum nicht gänzlich unattraktiv sein. Diese Perspektive wäre daher durchaus relevant.

Trotzdem geht es jetzt darum zu schauen, ob es sich womöglich nur um einen Einmaleffekt bei der Dividende gehandelt hat. Das Marktumfeld, die Inflation, die Preissetzungsmacht, Prognosen und Ergebnisse für das Jahr 2021 sprechen zwar eine andere Sprache. Es gilt jedoch, den nun eingeschlagenen Kurs konsequent fortzuführen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022