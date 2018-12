Ab jetzt den Winterurlaub 2019/2020 bei TUI fly buchen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- Zum Buchungsstart erhalten Frühbucher 20% Rabatt- Nordafrika: Ausbau des Angebots nach Hurghada und Agadir- Kanarische Inseln bleiben beliebteste Destination imStreckennetz- Mallorca, Madeira und Kapverdische Inseln runden Programm ab- Cateringangebot wird erweitert - Menüs können vorbestellt werdenDer TUI fly Winterflugplan 2019/2020 steht zur Buchung bereit. Absofort haben Fluggäste die Möglichkeit, ihren Urlaub für die nächstekalte Jahreszeit zu planen und bis zum 1. Januar von 20%Frühbucherrabatt zu profitieren. Pro Woche wird die beliebteFerienfluggesellschaft 170 Mal gen Süden abheben und 13 Sonnenzielein Spanien, Portugal, Ägypten und Marokko ansteuern. Mit einerKapazität von fast 400.000 Sitzplätzen sind die Kanarischen Inselnderweil wieder Topdestination der Urlaubsspezialisten aus Hannover."Nicht nur die Kanaren stehen hoch im Kurs auch unsere Ziele inNordafrika erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Daher haben wirflexibel reagiert, den Flugplan kurzerhand angepasst und bieten jetztim Winter 2019/20 zusätzliche Frequenzen nach Hurghada an. Neu sindzudem die wöchentlichen Flüge von Düsseldorf und Frankfurt nachAgadir, womit wir unser Angebot dorthin verdreifacht haben", sagtOliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.Die Tickets für den Reisezeitraum zwischen Anfang November 2019und Ende April 2020 sind ab sofort auf dem Flugportal www.tuifly.com,im Reisebüro oder über das TUIfly.com Servicecenter unter 0511 22004321 buchbar.Diesen Monat hat TUI fly auch das Cateringangebot erweitert: Fürden großen Hunger hält das TUI fly Bistro neue Menüs bereit, die bis48 Stunden vor Abflug unter www.tuifly.com/de/service/catering.htmlzu attraktiven Preisen hinzugebucht werden können - dazu zählt jetztauch die TUI fly Currywurst, die sich zum Bestseller entwickelt hat.Grundsätzlich sind je nach Tarif bereits Snacks und Getränke an Bordinkludiert. Darüber hinaus steht für alle Fluggäste im TUI fly Caféein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken zur Verfügung,die an Bord erworben werden können.Diese Meldung finden Sie auch im Internet unter www.tuifly.com.Über TUI flyTUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group,des weltweit führenden Touristikkonzerns mit Sitz in Hannover undBerlin. Die TUI Group betreibt neben TUI fly in Deutschland fünfweitere Fluggesellschaften in Europa mit insgesamt 150 Flugzeugen.TUI fly (Deutschland) beförderte im vergangenen Jahr 7,9 MillionenPassagiere und fliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu denklassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf dieKanarischen Inseln, auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. DieTUI fly Flotte besteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing737. TUI fly bietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht fürZuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über2400 Mitarbeiter. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist weiterhin aufErfolgskurs: Die unabhängige Klimaschutzorganisation atmosfair hatTUI fly im Jahr 2018 zum wiederholten Mal als klimaeffizientesteFluggesellschaft Deutschlands ausgezeichnet - im internationalenWettbewerb rangiert TUI fly unter den Top 5. Im Rahmen einerumfangreichen Flottenerneuerung wird zudem ab März 2019 die neueBoeing 737 MAX für das Unternehmen fliegen. Die MAX ist eine moderneVariante der Boeing 737 Familie mit geringerem Kerosinverbrauch undEmissionen sowie einem deutlich kleineren Lärmteppich.Tickets sind auf dem Flugportal www.tuifly.com, im Reisebüro oderüber das TUIfly.com Servicecenter (Tel.: 0511 2200 4321) buchbar.