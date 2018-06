Ab jetzt im Buchhandel: MÖWENHERZ von Karen Bojsen - Ein Sommer zwischen Himmel und Meer (FOTO)

Hamburg (ots) -Karen Bojsen zieht mit ihrem neuen Sommer-Roman ihre Leser in denBann: Ein Pottwal verirrt sich auf seiner Reise durch die Meere undstrandet an der Nordseeküste. Wie der Wal landen kurz darauf dreijunge Menschen mehr oder weniger ungewollt im friesischenEmilienkoog.Zur Beerdigung ihrer Großmutter muss Ebba dorthin zurückkehren, wosie viele schöne Sommer ihrer Kindheit verbrachte, aber auch einEreignis erinnert, das sie zu vergessen sucht.Im Schlepptau hat sie den Stargeiger Jona Bennett, dessenAssistentin sie ist. Nach einem Zusammenbruch kann und will Jona seinrastloses Leben zwischen den Konzertsälen der Welt nicht einfach sofortsetzen. In Emilienkoog stellt er Ebbas Erbe, ein friesischesHeimatmuseum, auf den Kopf - und ihr Herz auf die Probe.Finn, Ebbas große Liebe aus Kindertagen, hört im Autoradio auf demWeg zu seiner neuen Liebelei in Italien von dem gestrandeten Pottwalund beschließt kurzerhand einen Richtungswechsel. Statt zum Gardaseefährt er an die Nordseeküste.Wie an unsichtbaren Fäden zieht der Wal Ebba, Jona und Finn ansMeer. Alle drei scheinen erfolgreich im Leben angekommen zu sein,doch unter der Oberfläche verlieren auch sie, wie der Pottwal, dieOrientierung. Was - und vor allem wen - wollen sie wirklich in ihremLeben?Zur AutorinKaren Bojsen ist das Pseudonym der Hamburger Autorin undDELIA-Preisträgerin Katrin Burseg. Sie studierte Literatur undKunstgeschichte in Kiel und Rom, bevor sie als Journalistinarbeitete. Hamburg ist ihr Sehnsuchtsort, sie lebt mit ihrer Familieim Herzen der Stadt. Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahrenSie unter www.katrinburseg.de.Zum BuchRoman, 384 Seiten, EUR 9,99 (D) / EUR 10,30 (A) / CHF 13,90, ISBN978-3-453-35971-0, auch als E-BookZum VerlagDIANA Verlag, Ein Verlag der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28,D - 81673 MünchenPressekontakt:Carolin LindnerJDB MEDIA GMBHSchanzenstraße 70D-20357 HamburgFon: 040-46 88 32 33lindner@jdb.dewww.jdb.deOriginal-Content von: DIANA Verlag, übermittelt durch news aktuell