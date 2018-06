"jerks." feiert Bestwert mit Finale der zweiten Staffel auf ProSieben

Unterföhring (ots) - 6. Juni 2018. Keine Sorge, Fortsetzung folgt:Die ProSieben Comedyserie "jerks." verabschiedet sich mit einemBestwert aus der zweiten Staffel. Bis zu 9,7 Prozent (22:45 Uhr) der14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen am Dienstagabend dasStaffelfinale. Die Serie mit Christian Ulmen und seinem besten FreundFahri Yardim erreicht auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis39-Jährigen mit 13,2 Prozent ihren Staffelbestwert. Wieso ChristianUlmen plötzlich verhaftet wird, was aus Fahri Yardims Hochzeit mitLangzeitfreundin Pheline und seinem unehelichen Kind mit JasminWagner wird, zeigt ProSieben in der dritten Staffel "jerks.". DieProduktion wurde letzte Woche von maxdome und ProSieben in Auftraggegeben.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:06.06.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentNathalie Galina Tel. +49 [89] 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell