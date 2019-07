Mit jeder Tasse Gutes tun / JET Tankstellen unterstützen die CUP&CINO Foundation (FOTO)

Hamburg (ots) -Kaffeespezialitäten genießen und gleichzeitig dazu beitragen, dassmehr Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Wasser erhalten - dasist ab sofort an zahlreichen JET Tankstellen möglich.Schon seit vielen Jahren arbeitet JET mit CUP&CINO als Anbieterhochwertiger Kaffeespezialitäten zusammen. CUP&CINO hat sich nichtnur zum Ziel gesetzt, den Kunden unter anderem an JET Tankstellenrichtig guten Kaffee anzubieten (natürlich auch im Mehrwegbecher) -Unternehmensgründer Frank Epping hat eine eigene Stiftung mit demLeitsatz "for a fair coffee world" ins Leben gerufen, die inKaffeeländern wie Äthiopien Hilfsprojekte wie den Bau von Brunnenoder Sanitäreinrichtungen in Schulen finanziert."Wir bei JET finden diese Initiative unseres GeschäftspartnersCUP&CINO extrem wertvoll und freuen uns, dass viele JETTankstellenunternehmer die Stiftung mit jedem an der Stationverkauften Kaffee unterstützen", erklärt Oliver Reichert, ManagerRetail Germany der JET Tankstellen Deutschland GmbH.Zum Start der Kooperation beteiligen sich etwa 300 JET Tankstellenin Deutschland, indem vom Erlös jeder Kaffeespezialität ein Cent andie CUP&CINO Foundation fließt. Diese Mittel können von der Stiftungzum Bau mehrerer Brunnen pro Jahr verwendet werden und so einennachhaltigen Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen Zugang zusauberem Wasser erhalten.Weitere Informationen zur Stiftung gibt es hier:www.cupcino-foundation.comDie JET Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über einTankstellennetz aus mehr als 660 JET Stationen. JET ist seit 1970erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht fürMarkenkraftstoff zum günstigen Preis, was immer wieder durchunabhängige Untersuchungen bestätigt wurde. JET ist zum wiederholtenMal in Folge die beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland (Quelle:YouGov/Handelsblatt) und wurde von den Lesern der Auto Bild erneutzur besten Tankstellenmarke in der Kategorie "Preis" gewählt.www.jet-tankstellen.dePressekontakt JET:coast communicationElbberg 6c, 22767 HamburgTel.: 040/38 02 35-0e-mail: home@coast-communication.deOriginal-Content von: JET Tankstellen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell