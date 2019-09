jedenverdammtenSonntag: ProSieben MAXX startet in die 100. NFL-Saison - am Sonntag, 8. September 2019, um 18:00 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -ProSieben MAXX geht am Sonntag, 8. September 2019, in die 100.Saison der National Football League (NFL). Der Sender zeigt ab 19:00Uhr das Spiel der Los Angeles Rams bei den Carolina Panthers. DasAufwärmprogramm startet bereits um 18:00 Uhr mit dem Magazin#ranNFLsüchtig. Patrick Esume, Jan Stecker, Björn Werner und "Netman"Christoph "Icke" Dommisch melden sich dann mit allen Infos und Newszum Saisonauftakt live aus dem Studio.In der zweiten Partie empfangen um 22:25 Uhr die Dallas Cowboysdie New York Giants, kommentiert von Carsten Spengemann und RomanMotzkus.Zusätzlich im Netz: Parallel zum 19-Uhr-Spiel am Sonntag aufProSieben MAXX zeigt ran.de im Livestream das Spiel Kansas CityChiefs @ Jacksonville Jaguars, kommentiert von Volker Schenk.Bereits in der Nacht von Donnerstag, 5. September, auf Freitag, 6.September 2019, überträgt ProSieben das Saisoneröffnungsspiel ChicagoBears gegen Green Bay Packers ab 2:15 Uhr live.Der NFL-Saisonstart im Überblick:Sonntag, 8. September 2019 Start Regular Season auf ProSieben MAXXund ran.de: 18:00 Uhr Magazin #ranNFLsüchtig 19:00 Uhr Los AngelesRams @ Carolina Panthers (mit Jan Stecker, Patrick Esume, BjörnWerner und Christoph "Icke" Dommisch) 22:25 Uhr New York Giants @Dallas Cowboys (mit Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Christoph"Icke" Dommisch) In der Zusammenfassung: Indianapolis Colts @ LosAngeles Chargers Im Livestream auf ran.de: 19:00 Uhr Kansas CityChiefs @ Jacksonville Jaguars (mit Volker Schenk) Freitag, 6.September 2019 Season-Kickoff live auf ProSieben und ran.de: 2:15 UhrGreen Bay Packers @ Chicago Bears (mit Jan Stecker, Patrick Esume,Christoph "Icke" Dommisch)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Christiane Maske Tel. +49 [89] 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com www.presse.ProSiebenMAXX.dewww.p7s1-pr.deBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell