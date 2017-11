In jedem dritten Unternehmen könnte Arbeitszeit auf 10 Stunden steigen / Aktuelle Studie untersucht Lockerung des Arbeitszeitgesetzes (FOTO)

Eschborn (ots) -Deutschlands Arbeitnehmer sollten sich schon mal auf längereArbeitstage einstellen. Schon seit einiger Zeit rütteln dieWirtschaft und einzelne Parteien am Acht-Stunden-Tag. Im Rahmen deraktuellen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung wurde jetztuntersucht, welche Folgen eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzeshätte. Das Ergebnis: Jedes dritte Unternehmen würde die täglicheArbeitszeit auf bis zu zehn Stunden anheben.In 61% der Unternehmen in Deutschland beträgt die Arbeitszeit fürBeschäftigte in Vollzeit derzeit acht Stunden. Doch vielen Betriebenreicht das längst nicht mehr aus. In jedem achten ist der Bedarf nachlängeren Arbeitstagen vorhanden, am dringlichsten imDienstleistungssektor. Schon jetzt arbeiten 19% der Arbeitnehmer dortlänger als acht Stunden, der höchste Wert im Branchenvergleich.Flexible Arbeitszeiten sollen das Berufsleben an diedigitalisierte Welt anpassen und die Wirtschaft wettbewerbsfähighalten. Ein Vorschlag ist, das Arbeitslimit von täglich acht Stundenauf 48 Stunden pro Woche zu ändern. Angestellte könnten dann selbstbestimmen, an welchen Tagen sie länger bleiben oder eher gehen. Wasin der Theorie wie ein Gewinn für alle klingt, könnte in der Praxisaber schlecht für Arbeitnehmer ausgehen. Für diejenigen, die bereitsjetzt länger arbeiten, können flexible Arbeitszeiten noch mehr Nächteim Büro bedeuten. Einen kleinen Teil würde es besonders hart treffen:Fünf Prozent der Unternehmen planen, mehr als zehn Stunden täglicheArbeitszeit zu etablieren, falls sie den rechtlichen Freiraum dazubekämen."Flexible Arbeitszeitmodelle sind wichtig und zukunftsweisend,aber es gilt darauf zu achten, dass sich alle Beteiligten ihrerVerantwortung bewusst sind, sowohl jeder Mitarbeiter selbst, aberauch die Führungskräfte. Mehr Freiheit bei der Zeiteinteilung setztgegenseitiges Vertrauen voraus, und das gilt bei der Erfassung selbstsowie bei dem Umgang mit Plus- oder auch Minusstunden", so PetraTimm, Director Communications bei Randstad Deutschland.Zur Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie in Zusammenarbeit von Randstad und dem ifo-Institutentwickelte Randstad-ifo- Personalleiterbefragung zeigt dielangfristige Bedeutung und Funktion von Flexibilisierung imPersonaleinsatz. Dazu werden vierteljährlich mehr als 1.000Personalleiter befragt. Im Rahmen der Sonderfrage werden zusätzlichaktuelle Personalthemen aufgegriffen. Mehr Informationen und denkompletten Berichtsband der Studie zum Download gibt es unterwww.randstad.de/publikationen.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 58.000 Mitarbeitern und rund 500Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,1Milliarden Euro (2016) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit knapp 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einemGesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2016), über 620.000Mitarbeitern täglich im Einsatz und ca. 5.800 Niederlassungen in 40Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleisterweltweit. Zur Randstad Gruppe Deutschland gehören neben Randstad auchdie Unternehmen GULP, Randstad Sourceright und Randstad Outsourcing.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: helene.schmidt@randstad.dewww.randstad.deWeitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen findenSie auch im Internet unter www.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell