itelligence übernimmt 60 Prozent an der Sybit GmbH (FOTO)

Bielefeld (ots) -itelligence expandiert im Markt für Kundenmanagement- undE-Commerce-SystemeDie itelligence AG gibt heute die Übernahme der Sybit GmbH,Radolfzell, Deutschland bekannt. itelligence erwirbt im erstenSchritt 60 Prozent am süddeutschen Hybris- und SAP Gold PartnerSybit. Die Sybit GmbH ist ein führender Experte für CustomerRelationship Management (CRM) und E-Commerce in Deutschland und hatsich insbesondere bei global agierenden Hidden Champions undKonzernen einen exzellenten Ruf als Beratungshaus erarbeitet. DieSybit GmbH gehört zu den wenigen von der SAP ausgezeichneten CloudFocus Partnern und rangiert in Deutschland unter den Top 20Digitalagenturen. Exakt für das Segment CRM und E-Commerce kündigtedie SAP auf ihrer weltweiten Kundenkonferenz "SAPPHIRE" in Orlando,USA, ihre neue Suite SAP C/4HANA an. Mit der Übernahme von Sybitgelingt es itelligence sich in diesem lukrativen Markt in Deutschlandeine Top-Position zu sichern.Norbert Rotter, CEO itelligence AG: "Der Erwerb der Sybit GmbH hatfür die itelligence AG eine hohe strategische Bedeutung. itelligenceexpandiert im Markt für Kundenmanagement- und E-Commerce-Systeme.Gemeinsam streben wir die Marktführerschaft in der DACH-Region alsSAP Cloud Software Reseller und führendes Beratungshaus für SAPC/4HANA an."Bausteine des ErfolgsErst vor kurzem zeichnete die SAP die itelligence AG mit dembegehrten SAP Hybris Award 2018 in der Kategorie 'EMEA ServiceDelivery Partner of The Year' aus. Gemeinsam mit Sybit verfügtitelligence nun in Deutschland, Österreich und der Schweiz über einesder größten und erfahrensten Beraterteams für SAPKundenmanagementsysteme (CRM) und E-Commerce Lösungen aufCloud-Basis.Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland, itelligence AG:"Mit der Verstärkung durch Sybit erhöhen wir unsere Kapazitäten fürdie deutlich steigende Nachfrage von cloudbasierten CustomerEngagement & Commerce Systemen. Gemeinsam mit Sybit gelingt esitelligence erneut als einer der ersten und führenden SAP-Partner,die Technologie der SAP für unsere Kunden schnellst möglich zuerschließen."SybitBei der im Jahr 2000 gegründeten Sybit GmbH, beraten heute rund170 Mitarbeiter renommierte Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweitagierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, derHigh-Tech-Industrie, dem Automobilsektor oder der Medizintechnik, beianspruchsvollen SAP- und Hybris Projekten, zukünftig dieSchlüsseltechnologie der SAP C/4HANA-Suite. Sybit agiert auch nachder Übernahme weiterhin im Markt mit seinem eigenen Markennamen.Beide Parteien haben vereinbart, sukzessive eine 100-prozentigeBeteiligung der itelligence AG an Sybit anzustreben.Thomas Regele, Mitgründer und Geschäftsführer der Sybit GmbH: "Ichfreue mich, dass wir unseren Kunden nun eine weitergehendeinternationale Perspektive bieten können. Wir können das bereitsengmaschige internationale Netz und das breitere Portfolio deritelligence AG für unsere Kunden einsetzen. Nicht zuletzt werden wirmit diesem Schritt die positive Unternehmensentwicklung fortschreibenund die Perspektiven für unsere Mitarbeiter langfristig ausbauen."Der Gründer und Geschäftsführer der Sybit GmbH, Thomas Regelesowie das gesamte Management-Team und die Mitarbeiter der Sybitsetzen ihre Karrieren bei Sybit fort.SAP C/4HANADie Ankündigung über die Cloud-Suite C/4HANA auf der SAPPHIRE inOrlando durch SAP CEO Bill McDermott war mit Spannung erwartetworden. SAP C/4HANA verknüpft mehrere Cloud-Lösungen, um alleBereiche im Kundenbeziehungsmanagement, wie Marketing, Vertrieb undKundenservice bis hin zum Schutz von Verbraucherdaten zuunterstützen. Zur Technologie-Suite SAP C/4HANA gehören die LösungenSAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Sales Cloud, SAP ServiceCloud und SAP Customer Data Cloud.Über SybitSybit ist der Digitalspezialist für den Aufbau langfristigerKundenbeziehungen mit innovativen SAP Hybris-Lösungen für CustomerEngagement und Commerce. Das Portfolio des SAP Gold-Partners umfasstdie ganzheitliche Prozessberatung in den Themenfeldern CRM undE-Commerce von der Analyse und Strategieplanung über Design,Implementierung und tiefe Integration bis hin zu umfassendenSupportdienstleistungen. Mit über 1.500 erfolgreich durchgeführtenProjekten ist Sybit der führende Experte für die digitaleTransformation in den Branchen Fertigungsindustrie, Konsumgüter undDienstleistung.Das inhabergeführte Beratungsunternehmen mit Hauptsitz inRadolfzell zählt zu den Top 20 Digitalagenturen in Deutschland.Gütesiegel wie Top Consultant, Fair Company und verschiedeneSAP-Awards zeichnen Sybit aus. Zu den renommierten Kunden der SybitGmbH zählen Großkonzerne und mittelständische Unternehmen wie B.Braun, Bosch, Daimler, TRUMPF, Wacker Neuson oder Wirtgen.Über die itelligence AGitelligence, eines der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser, istmit rund 7.200 hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländernvertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAPGlobal Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von CloudServices und Application Management Services, sowie SAP PlatinPartner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte imSAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von derSAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelteSAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zuHosting Services - erzielte das Unternehmen in 2017 einenGesamtumsatz von rund 872,2 Mio. Euro. Für das renommierteWirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den bestenUnternehmensberatern in Deutschland.
itelligencePresseservice(https://itelligencegroup.com/de/presse/presseservice/)
SAP modernisiert CRM mit neuer Lösungs-Suite und stellt neueDatenmanagement-Suite vor (http://ots.de/t9QWAY)
Das neue Kundenerlebnis: SAPPHIRE Orlando (http://ots.de/ZboImJ)
Studie: The Global 2017 SAP Hybris Consumer Insights Report(http://ots.de/lkoL7P)