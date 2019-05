itelligence erhält SAP Pinnacle Award 2019 in der Kategorie SAP Global Platinum Reseller of the Year und erreicht vier Mal den Finalisten-Status (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Bielefeld (ots) -itelligence (www.itelligencegroup.com) wurde für seineherausragenden Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP PinnacleAward 2019 in der Kategorie SAP Global Platinum Reseller of the Year(https://www.sap.com/partner/find/award-winners.html) ausgezeichnet.In vier weiteren Kategorien erreichte itelligence dieFinalisten-Runde: als General Business Cloud Partner of the Year, SAPSuccessFactors Partner of the Year - Small and Midsize Companies, SAPS/4HANA Movement Partner of the Year sowie in der Kategorie IndustryInnovation Award.Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Mit den Auszeichnungenwürdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklungund den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht habenund Kunden dabei unterstützen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Aufder Grundlage von Vorschlägen von SAP-Mitarbeitern, Feedback derKunden und verschiedenen Leistungskennzahlen wurden Finalisten undPreisträger in 30 Kategorien ausgewählt."Zur Förderung eines dynamischen Ökosystems rund um dasintelligente Unternehmen richten wir unser Augenmerk vor allem aufunsere Partner und ihre Fähigkeit, größeren Mehrwert für unsereKunden zu schaffen", erklärte Bill McDermott, Vorstandssprecher vonSAP. "Unsere Partner - ob groß oder klein - entwickeln innovative,wegweisende Lösungen und Services, mit denen Kunden ihre Abläufeoptimieren und sich zu intelligenten Unternehmen weiterentwickelnkönnen. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger der SAP PinnacleAwards! Denn wie es so schön heißt: Gemeinsam sind wir stark. Ichbedanke mich bei unseren Partnern, die zum Erfolg unserer Kundenbeitragen."Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG erklärt:"Die erneute Auszeichnung von itelligence mit dem Pinnacle Award alsSAP Global Platinum Reseller of the Year unterstreicht unsereherausragende globale Stellung als SAP-Partner. Bei der umfassendenTransformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen durch dieDigitalisierung profitieren unsere Kunden unmittelbar vomZusammenspiel aus exzellenter Beratung durch itelligence und denLösungen von SAP als dem weltweiten Markführer für Business Software.Eine besondere Freude ist es, in vier weiteren Kategorien von SAP zumFinalisten ausgezeichnet worden zu sein. Die Beratungsleistung vonitelligence gehört auch in den Kategorien General Business CloudPartner of the Year, SAP SuccessFactors Partner of the Year - Smalland Midsize Companies, SAP S/4HANA Movement Partner of the Year, undIndustry Innovation Award zur Weltspitze der SAP-Partner."Seit 30 Jahren gehört itelligence weltweit zu den erfolgreichstenund engsten Partnern der SAP. itelligence verbindet innovativeSAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenenProdukten für die Transformation von IT-Landschaften undGeschäftsprozessen und kombiniert lokale Präsenz und globaleFähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an,um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durchIT-Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereichehinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweiseschon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren. Diezahlreichen, kontinuierlichen Auszeichnungen durch SAP belegen, dassitelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigemGeschäftserfolg ihrer Kunden leistet.Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungenvon Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und durchinnovative Konzepte Kunden neue Wege zur Umsetzung ihrer Zieleaufzeigen. Die offizielle Preisverleihung erfolgt im Rahmen des SAPGlobal Partner Summit am 6. Mai in Orlando. Zeitgleich mit dem SAPGlobal Partner Summit finden vom 7. bis 9. Mai die internationaleKundenkonferenz SAPPHIRE NOW und die ASUG-Jahreskonferenz statt, dievon SAP und der amerikanischen SAP-Anwendergruppe ASUG veranstaltetwerden.itelligenceDie itelligence AG verbindet innovative SAP Software undTechnologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für dieTransformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence denMittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen derTransformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- undTransformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung,sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabeikombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mitumfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mitdem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zuermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg.Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schonseit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analystenbelegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation undlangfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierteWirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten undverlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland.itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe undbeschäftigt über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6Mio. Euro. www.itelligencegroup.comPressekontakt:PressesprecherinSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell