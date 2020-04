itelligence baut strategische Partnerschaft mit SAP für Lösungen von SAP Concur weiter aus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bielefeld (ots) - Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) erweitert ihre SAP-Partnerschaft um die Lösungen für das Geschäftsreisemanagement von SAP Concur (https://www.concur.de/sap) . Das weltweit erfolgreiche SAP-Beratungshaus itelligence implementiert Lösungen von SAP Concur nun in Europa und Asien und bietet damit als einer der größten Partner von SAP Concur gleichbleibende Servicequalität in den strategisch wichtigen Regionen."Angesichts der steigenden Nachfrage der Unternehmen nach Lösungen für Software-as-a-Service hat das Portfolio von SAP Concur für itelligence eine hohe strategische Bedeutung", erläutert CEO Norbert Rotter. "Wir folgen dem SAP-Ansatz des Intelligenten Unternehmens. Mit diesem Hintergrund gehört itelligence erneut zu den Top-Anbietern und Vorreitern der Beraterbranche."Bisher deckte die Partnerschaft der itelligence AG im Bereich Lösungen von SAP Concur den europäischen Raum ab. Seit Januar 2020 umfasst die Partnerschaft mit Indien, Singapur, Malaysia und den Philippinen auch weite Teile Asiens.Uwe Bohnhorst, COO, itelligence AG: "Wir sind stolz darauf, unsere nationalen und internationalen Kunden bei der Transformation und Optimierung ihrer Reisemanagement-Prozesse in allen wichtigen Kernländern unterstützen zu können."SAP-Concur-Lösungen steigern die EffizienzDie Einführung von Lösungen von SAP Concur erfordert spezielles Knowhow, das die SAP-Spezialisten bei itelligence im Unternehmensverbund weltweit in gleichbleibend hoher Qualität bei Kunden vorweisen können. Neben globalen Playern profitieren insbesondere auch Mittelständler mit globalen Niederlassungen von der Integration ihrer Lösungen in SAP Concur durch itelligence.#flattenthecurveitelligenceDie itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.http://www.itelligencegroup.comPressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24336/4570556OTS: itelligence AGOriginal-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell