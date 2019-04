itelligence UK erwirbt Mehrheitsanteil an SAP-Partner Weaveability Ltd. (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bielefeld (ots) -itelligence UK und Weaveability Ltd. gaben heute bekannt, dassitelligence UK einen Mehrheitsanteil an Weaveability Ltd., einemUnternehmen mit Sitz in Bury im Großraum Manchester, erworben hat.Mit dieser Übernahme baut itelligence, der führende SAP GlobalPlatinum Partner, seine Kompetenzen in den Bereichen CRM undE-Commerce aus und stärkt seine Marktposition in Großbritannien.Norbert Rotter, CEO der itelligence AG (www.itelligencegroup.com):"Mit Weaveability erweitern wir strategisch unser Know-how rund umCRM und E-Commerce in Großbritannien. Weltweit verfügen wir damitüber eine führende CRM-Präsenz mit mehr als 500 Experten."Weaveability wurde im Jahr 2009 gegründet und hat sich alswichtiger Partner in den Bereichen SAP Digital Engagement undE-Commerce etabliert. Das Unternehmen arbeitet mit SAP CustomerExperience Solutions, SAP C/4HANA, SAP Commerce Cloud (Hybris) undSAP ERP. Darüber hinaus hat Weaveability mit Omnia ein Portfoliozusätzlicher Lösungen für die E-Commerce-Kernkomponenten von SAPentwickelt. Weaveability bietet seinen Kunden eine Reihe vonDienstleistungen wie Beratung, Anwendungsmanagement, Hosting,Lizensierung und Wartung. Zu den wichtigsten Branchen zählenEinzelhandel, Großhandel, Vertrieb, Versorgung und Konsumgüter.Steve Yates, Geschäftsführer von Weaveability, sagt: "Wir blickenauf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit itelligence zurückund freuen uns auf weitere Erfolge mit Weaveability als Teil deritelligence-Familie."Die Experten von Weaveability verfügen über umfassendeKompetenzen in vielen Bereichen von SAP, beispielsweise in derLösungsarchitektur, Beratung und Entwicklung, im Hosting und CreativeUX/UI Design sowie in der webbasierten Entwicklung. Durch dieseeinzigartige Kombination von interner Spezialisierung auf der einenund umfassendem technischem Know-how auf der anderen Seite istWeaveability perfekt aufgestellt, um das Service-Angebot vonitelligence zu ergänzen.Justin Brading, Senior Vice-President und Managing Director vonitelligence UK&I, fügt hinzu: "itelligence UK hat mit denHybris-Marketinganwendungen und den SAP Cloud forCustomer-Anwendungen bereits eine eigene solide Erfolgsbilanz. Mitseinen E-Commerce-Lösungen auf der Grundlage von SAP CX (HybrisCommerce) und SAP C/4HANA wird Weaveability uns helfen, schnell diekritische Masse für eine echte Marktführung zu erreichen.Weaveability nimmt im Bereich HybrisCommerce eine einzigartige Stellung ein, da das Unternehmen überein tiefgreifendes Verständnis von sowohl Hybris Commerce als auchSAP ERP verfügt und in der Lage ist, die Integration dieserAnwendungen zu optimieren.""Prognosen zufolge ist in EMEA der Markt für Customer Experienceund Commerce größer als der für Enterprise Solutions. Mit derÜbernahme von Weaveability können wir unsere Position über dieGrenzen Großbritanniens hinaus erweitern und Synergien in der Regionschaffen", sagt Stefan Ellerbrake, Executive Vice President GlobalField Consulting, Head of Western Europe.itelligenceDie itelligence AG verbindet innovative SAP Software undTechnologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für dieTransformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence denMittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen derTransformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- undTransformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung,sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabeikombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mitumfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mitdem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zuermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg.Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schonseit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analystenbelegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation undlangfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierteWirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten undverlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland.itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe undbeschäftigt über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6Mio. Euro.www.itelligencegroup.comPressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell