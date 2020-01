itelligence AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2019 (FOTO)

Bielefeld (ots) -- itelligence erzielt mit Rekordumsatz erstmals dieUmsatzmilliarde: Umsatzwachstum um 12,2% auf 1,040 Mrd. Euro- Starker Anstieg der Umsätze im Segment Cloud Subscription um38,6%- EBITA verbessert sich um 37,1% von 31,0 Mio. Euro auf 42,5 Mio.Euro- Prognose für 2020: Umsatzsteigerung auf 1,120 bis 1,130 Mrd.Euro- Erweitertes strategisches Investitionsprogramm in Höhe von über20,0 Mio. EuroDie itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) AG hat im Gesamtjahr 2019ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Dabei erwirtschaftete itelligence einUmsatzwachstum von 12,2% auf 1,040 Mrd. Euro gegenüber 926,6 Mio. Euro imVorjahr und überspringt damit erstmals die Umsatzmilliarde. Zu diesem Umsatzplushaben das organische Wachstum (+8,4%) und auch der Umsatzanstieg aufgrundneuerworbener Unternehmen in UK, Brasilien und Schweden (+3,8%) beigetragen. DasErgebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) stieg im Gesamtjahrdeutlich um 37,1% auf 42,5 Mio. Euro nach 31,0 Mio. Euro im Vorjahr. DerAuftragsbestand der itelligence AG lag zum 31. Dezember 2019 bei 1,032 Mrd. Euround damit 5,1% über dem Vorjahresniveau von 982,1 Mio. Euro zum 31. Dezember2018.Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Das Jahr 2019 war einherausragendes Geschäftsjahr für itelligence. itelligence feierte 30-jährigesBestehen, wir haben die Umsatzmilliarde überschritten und beschäftigen mehr als10.000 Mitarbeiter weltweit. Das sind bedeutende Meilensteine unseresUnternehmens. itelligence wird auch in 2020 und in den nächsten JahrenInvestitionen in Mitarbeiter und in Kundenlösungen deutlich erhöhen und denWachstumskurs damit fortsetzen."In den einzelnen Umsatzbereichen verbesserte sich das Beratungsgeschäft miteinem Anstieg um 16,9% von 389,1 Mio. Euro auf 454,7 Mio. Euro. Das größteprozentuale Umsatzwachstum erzielte der Bereich Cloud Subscription mit einerSteigerung um 38,6% von 19,7 Mio. Euro auf 27,3 Mio. Euro. Der Umsatz im größtenBereich Managed Services nahm ebenfalls zu, um 11,8% von 431,6 Mio. Euro imVorjahr auf jetzt 482,4 Mio. Euro. Das Lizenzgeschäft erreichte im Geschäftsjahr2019 Umsätze in Höhe von 67,3 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 81,6 Mio.Euro (-17,5%).Bei der geographischen Umsatzverteilung stieg der Umsatz im größten Segment DACHum 6,9% von 444,1 Mio. Euro auf 474,7 Mio. Euro. Weiter stark gewachsen isterneut das Segment Westeuropa mit einem Plus von 23,5% auf 162,7 Mio. Euro nacheinem Vorjahreswert von 131,7 Mio. Euro. Im Segment Nord- und Osteuropa (NEE)stiegen die Umsätze um 5,7% von 184,6 Mio. Euro auf 195,1 Mio. Euro. Im SegmentAmerika stieg der Umsatz deutlich gegenüber dem Vorjahr um 24,3% von 141,9 Mio.Euro auf 176,4 Mio. Euro. Das größte prozentuale Umsatzwachstum erzielte dasSegment Asien um deutliche 33,9% von 17,4 Mio. Euro auf 23,3 Mio. Euro. DasSegment Sonstiges liegt mit 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro) leicht überdem Niveau des Vorjahres.Auf der Ertragsseite verzeichnete die itelligence AG ein gutes Geschäftsjahr.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) verbesserte sich imGesamtjahr um 37,1% auf 42,5 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 31,0 Mio.Euro. Die EBITA-Marge lag bei 4,1% nach 3,3% im Vorjahreszeitraum.Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand weiteres Umsatzwachstum undeine Steigerung der Erträge. So sollen die Umsätze im laufenden Jahr auf 1,120bis 1,130 Mrd. Euro anwachsen. Bei weiter steigenden Erträgen verfolgtitelligence auch in 2020 ein Investitions- und Innovationsprogramm in Höhe vonüber 20,0 Mio. Euro.Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24336/4501270OTS: itelligence AGOriginal-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell