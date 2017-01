itelligence AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 (FOTO)

Bielefeld (ots) -- Umsatzerlöse steigen 2016 um 11,7% auf 777,9 Mio. Euro- Lizenz- und Cloud Subscription Umsätze um 18,6% auf Rekordniveauvon 85,5 Mio. Euro gestiegen- Operatives Ergebnis (EBIT) liegt bei 34,9 Mio. Euro nach 36,0Mio. Euro im Vorjahr- Prognose für 2017: Umsatzsteigerung auf 820 bis 830 Mio. Eurobei einer EBIT-Marge von rund 5,0%Die itelligence AG ist im Geschäftsjahr 2016 sehr stark gewachsenund verzeichnet mit Umsätzen in Höhe von 777,9 Mio. Euro einUmsatzplus von 11,7% gegenüber dem Vorjahreswert von 696,2 Mio. Euro.Erwartet wurden für das Geschäftsjahr 2016 bis zu 750 Mio. EuroUmsatz. Auch die Ertragssituation stellt sich dank eines sehr gutenvierten Quartals zufriedenstellend dar. So liegt das EBIT imGesamtjahr nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Zu den insgesamtguten Ergebnissen beigetragen haben sowohl das organische Wachstum inHöhe von 40,4 Mio. Euro (+5,8%) als auch der Umsatzanstieg aufgrundneuerworbener Unternehmen in Höhe von 41,3 Mio. Euro (+5,9%). DerAuftragsbestand der itelligence AG stieg um 17,0% von 659,5 Mio. Eurozum Jahresende 2015 auf 771,7 Mio. Euro zum 31.12.2016.Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Imvierten Quartal 2016 ist es uns gelungen, signifikantes Neugeschäftabzuschließen. Insbesondere das Lizenzgeschäft und die Cloud-Umsätzehaben neue Höchstwerte erreicht. itelligence verstärkt damit seineweltweite Position. Neben Deutschland ist itelligence in den LändernUK, Skandinavien, Polen und in der Türkei deutlich zweistelliggewachsen. Wir sind trotz zahlreicher Herausforderungen - zumBeispiel auf der Währungsseite und im Projektgeschäft - mit demGesamtergebnis sehr zufrieden. Zur Sicherstellung unsererWachstumsstrategie investiert itelligence in SAP-basierteProduktlösungen, die unseren Kunden einen hohen Nutzen bei derDigitalisierung ihrer Geschäftsmodelle ermöglichen."In den einzelnen Umsatzbereichen verbesserte sich dasBeratungsgeschäft mit einem Anstieg von 6,9% von 310,1 Mio. Euro auf331,4 Mio. Euro. Das Lizenz- und Cloud Subscription Geschäftsteigerte die Umsätze um 18,6% auf ein Rekordniveau von 85,5 Mio.Euro (Vorjahr: 72,1 Mio. Euro). Der Umsatz im Managed ServicesGeschäft in Höhe von 360,2 Mio. Euro (Vorjahr: 310,6 Mio. Euro) hatsich insgesamt um 16,0% erhöht. Der Anteil des Managed ServicesGeschäfts am Gesamtumsatz liegt jetzt bei 46,3% (Vorjahr: 44,6%).Seite 2 der Pressemitteilung vom 13. Januar 2017Bei der geographischen Umsatzverteilung stieg der Umsatz imgrößten Segment DACH um 13,5% von 321,2 Mio. Euro auf 364,6 Mio.Euro. Ebenfalls wachsen konnte das Segment Westeuropa mit einem Plusvon 14,7% auf 177,6 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 154,8 Mio.Euro. In Osteuropa stiegen die Umsätze um 11,7% von 74,6 Mio. Euroauf 83,3 Mio. Euro. Das Segment USA verbesserte sich mit einemWachstum um 3,7% von 130,8 Mio. Euro auf 135,7 Mio. Euro. Im SegmentAsien erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 die Umsätze um 16,8% von10,7 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro. Das Segment Sonstiges lag bei 4,2Mio. Euro nach 4,1 Mio. Euro im Vorjahr.Bei den Erträgen konnte die itelligence AG aufgrund vonProjektanlaufkosten für IT-Lösungen, Akquisitionskosten undWährungskursverlusten mit einer EBIT-Marge von 4,5% nicht ganz denWert des Vorjahres (5,2%) erreichen. In absoluten Zahlen blieb dasEBIT im Jahr 2016 mit 34,9 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau desVorjahres (36,0 Mio. Euro). Insbesondere zeigte ein starkes viertesQuartal mit einem EBIT-Wachstum um 13,0% auf 17,4 Mio. Euro(Vorjahresquartal: 15,4 Mio. Euro) und einer EBIT-Marge von 7,7%(Vorjahresquartal: 7,7%) eine zuletzt stark anziehende Entwicklung.Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand weiteresUmsatzwachstum und eine Steigerung der Erträge. So sollen die Umsätzeim laufenden Jahr auf 820 bis 830 Mio. Euro anwachsen. Bei weitersteigenden Erträgen wird eine EBIT-Marge von rund 5,0% erwartet.Weitere Zahlen und Details werden mit dem Geschäftsbericht 2016 am31. März 2017 veröffentlicht.Über itelligenceitelligence ist als einer der international führendenIT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 5.600hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAPBusiness-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP zertifizierterAnbieter von Cloud Services und Application Management Services,SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® EnterpriseCloud sowie Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexeProjekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum -von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb überselbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application ManagementServices bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in2016 einen Gesamtumsatz von 777,9 Mio. Euro. Für das renommierteWirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den bestenUnternehmensberatern in Deutschland und ist von der Experton Groupals SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2016 ausgezeichnet worden.Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell