itelligence AG ist Gold-Partner der EuroFactura 2018 / Führendes SAP Beratungshaus präsentiert ZUGFeRD Lösungen (FOTO)

Bielefeld (ots) -Am 15. und 16. November findet die EuroFactura, die Konferenz fürdigitale Rechnungs- und Büroprozesse in Wirtschaft und Verwaltung inEuropa, in Bielefeld statt. In diesem Jahr wurde mit der itelligenceAG ein global tätiges Unternehmen mit umfassendem Know-how aus demBereich "Digitale Rechnung im Kontext SAP" gefunden, das dieVeranstaltung als Fachsponsor unterstützt. Das Unternehmen ist mitfast 30 Jahren Erfahrung eines der international erfolgreichstenSAP-Beratungshäuser.Die in Bielefeld ansässige itelligence AG wurde im Jahr 1989gegründet. itelligence ist als eines der international führendenSAP-Beratungshäuser mit rund 7.500 Mitarbeitern in 25 Ländernvertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAPGlobal Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von CloudServices und Application Management Services, sowie SAP PlatinPartner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte imSAP-Umfeld. Auf der EuroFactura können Teilnehmer auch mehr überit.x-EDIconnect erfahren. Mit dem EDI-Konverter werden zuverlässigdie technischen Anforderungen eines hocheffizienten elektronischenDatenaustauschs erfüllt.Die EuroFactura ist die Fachkonferenz für digitale Rechnungs- undBüroprozesse in Wirtschaft und Verwaltung in Europa. Es werdenEntscheider/-innen aus Wirtschaft und Verwaltung erwartet, sowieExperten/-innen die über aktuelle Entwicklungen und neue Technologienwie KI und Blockchain berichten. Eine Partnerschaft ist somit einelohnende Sache für beide Seiten."Der Nutzen der digitalen Rechnung ist einfach nicht von der Handzu weisen, darum haben wir mit der itelligence Add-On-Lösung ZUGFeRDfür it.x-EDIconnect einen Weg geschaffen, damit der Traum vonpapierlosen Rechnungen Wirklichkeit wird. Neben enormerKosteneinsparung und einem wertvollen Beitrag zum Umweltschutz werdenEU-Normen für Rechnungen und Standards für revisionssichereArchivierung erfüllt", so Meik Hempel, Senior Consultant, ConsultingServices ECM/EDI der itelligence AG. "Es ist uns eine Freude dieEurofactura zu unterstützen und unser Wissen zum Thema für dieTeilnehmer bereitzustellen."Auch Stefan Engel-Flechsig, Geschäftsführer der ferd management &consulting, dem Unternehmen hinter der EuroFactura ist erfreut überdie Zusammenarbeit "Mit der itelligence AG haben wir einen Partnergefunden, der mehrere Dekaden an Erfahrung in der Entwicklung vondigitalen Geschäftsprozessen hat. Ich bin sicher, dass es eineBereicherung für die EuroFactura sein wird."Weitere Informationen über die EuroFactura 2018 am 15. und 16.November im Tagungshotel Mercure Johannisberg in Bielefeld finden Sieunter www.eurofactura.de. Informationen zur itelligence AG und ihrenProdukten finden Sie unter www.itelligencegroup.com.Pressekontakt:ferd management & consulting GmbHAnnika TiedemannTelefon (0521) 977 933-164E-Mail presse@ferdmc.comOriginal-Content von: ferd management & consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell