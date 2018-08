Caivano (ots) -Der italienische Hersteller Le Specialità Italiane srl ruftaktuell das Produkt "Italiamo Gehackte Tomaten in Tomatensaft mitBasilikum, 400g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020 und derCharge L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224 zurück. Es kann nichtausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen ProduktPlastikfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichenVerletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingtbeachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.Das betroffene Produkt "Italiamo Gehackte Tomaten in Tomatensaftmit Basilikum, 400g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020 undder Charge L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224 des Herstellers LeSpecialità Italiane srl wurde bei Lidl Deutschland verkauft. AusGründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Deutschlandsofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. DerKaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage desKassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Italiamo GehackteTomaten in Tomatensaft mit Basilikum, 400g" mit demMindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020 und der Charge L327NDB6A-31/12/2020 SI LB 224 des Herstellers Le Specialità Italiane srlbetroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte desHerstellers Le Specialità Italiane srl sowie gehackte Tomaten andererHersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller Le Specialità Italiane srl entschuldigt sich beiallen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell