Nürnberg/Essenbach (ots) -Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die Sicherheit imInternet: "Cyber-Security" ist das Buzzword. Auf der it-sa inNürnberg, einer der weltgrößten Messen für IT-Security, sprachendarüber Tobias Hans (Ministerpräsident des Saarlandes), ArneSchönbohm (Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnik BSI) und Digitalexperte Michael Pickhardt.Ministerpräsident Tobias Hans freute sich bei seinem Rundgang aufder it-sa darüber, die TDT AG kennenzulernen. Am Stand desUnternehmens erfuhr er vom Vorstandsvorsitzenden Michael Pickhardt,wie groß das Vertrauen der Kunden in die Lösungen des Spezialistenfür Telekommunikation ist. Michael Pickhardt: "Dies liegt maßgeblichdaran, dass wir als Unternehmen vollumfänglich vom BSI nach ISO 27001auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert sind. Digitalisierung kannnur dann langfristig erfolgreich sein, wenn die Menschen Vertrauen indie Digitalisierung und ihre Technologien haben." Im weiterenAustausch mit dem BSI-Präsidenten Arne Schönbohm waren sich die dreiGesprächspartner darin einig, dass das Label "Made in Germany" hierin Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.Information zur TDT AG:Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und im Jahr 2017 vomBundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO27001 zertifiziert. Auf der it-sa 2019 in Nürnberg (Halle 10.0 /Stand 10.0-104) stellt der Router-Hersteller unter anderem auch seineGesamtlösungen für die Telekommunikation vor. Weitere Informationenunter https://www.tdt.dePressekontakt TDT AG:Dr. Sascha PriesterLeiter der PressestelleTDT AGSiemensstraße 1884051 EssenbachTel.: +49 8703 929 102Mobil: +49 173 6556882Email: spriester@tdt.deOriginal-Content von: TDT AG, übermittelt durch news aktuell