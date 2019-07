ista und facilioo starten offene digitale Immobilienplattform

Essen (ots) - ista und das Berliner Start-up facilioo starten dieZusammenarbeit für eine offene digitale Plattform, die alle Prozesserund um die Bewirtschaftung einer Immobilie abbildet und vereinfacht.Mit der Plattform, die ausdrücklich weiteren Dienstleistern undServices offen steht, soll die Lücke eines standardisierten undskalierbaren Prozess- und Service-Angebots im Immobilienbereichgeschlossen werden.Anders als in anderen Branchen gibt es in der Immobilienwirtschaftkeine Plattform, die sich als einheitlicher Anlaufpunkt für alleAnbieter und Services etabliert hat. Stattdessen prägen weiterhintechnische Hürden das Bild. Zudem fehlen notwendige übergreifendeStandards, die einen reibungslosen Datenaustausch ermöglichen. Auchdie rasant wachsende Anzahl von Proptech-Unternehmen konnte daranbislang nichts ändern. "Das bisherige Plattformangebot istunübersichtlich und bildet nur einen kleinen Teil derAlltagswirklichkeit der Immobilienwirtschaft ab", sagt ThomasZinnöcker, CEO von ista. "Wir haben uns den Markt daher sehr genauangeschaut und sind der Auffassung, dass die Lösung nur in einerbranchenübergreifenden offenen Plattform bestehen kann, die ganzunterschiedliche Angebote von einer Vielzahl von Anbieternmiteinander vereint."In Kooperation mit dem Start-up facilioo möchte ista diesen Ansatznun weiter vorantreiben. Mit dabei sind weitere Partnerunternehmen,die bereits mit facilioo oder ista zusammenarbeiten. facilioobetreibt eine Digitalplattform, die eine Vielzahl relevanter UseCases und Prozesse umfasst. Dazu zählen Grundfunktionen wie dieKoordination, Kommunikation und Transparenz bei Montage- undAbleseterminen für Zähler oder ein Dokumentenmanagement, inklusiveAbrechnungen für einzelne Nutzer.Die Besonderheit der Plattform ist das umfassendeProzessmanagement. Dieses ermöglicht Vermietern bzw. Eigentümern, dieAbläufe zwischen allen Beteiligten, ob Handwerker, Mieter oderDienstleister, im Tagesgeschäft gezielt zu optimieren und den Aufwanddeutlich zu reduzieren. Hinzu kommen Anwendungsbereiche wieVermietung, Aufzugsmanagement und Versicherungsthemen, die vonPartnern auf facilioo abgebildet werden.Durch die bisherigen Use Cases wird die volle Leistungsfähigkeitder Plattform lediglich angedeutet: facilioo kann sowohl als zentralesteuernde Plattform als auch als Middleware in bestehende Ökosystemeeingebunden werden. Damit bringt facilioo beste Voraussetzungen alsbranchenweite Plattform mit. "facilioo ist dem Wettbewerb technisch,aber auch bei der Einbindung von relevanten Partnern und Use Casesvoraus", sagt Zinnöcker. "Zusammen wollen wir die Weiterentwicklungder Plattform nun weiter voranbringen und die Ergebnisse mit unserenPartnern bewerten."Ulrich Stuke, geschäftsführender Gesellschafter von facilioo:"Unser Produkt ist aus der täglichen Arbeit unseres Architekturbürosund unserer Partner, insbesondere der Hausverwaltungen, entstandenund hat sich zu einer umfangreichen Immobilienplattform entwickelt.Ihr volles Potenzial entfaltet eine Plattform aber erst mit starkenPartnern aus der Immobilienwirtschaft, die ihre Prozesse mit unsererUnterstützung auf ihr abbilden und abstimmen. Mit ista machen wir nunfür uns, unsere Partner und vor allem für unsere Kunden den nächstengroßen Schritt."Ab Juli 2019 starten die mehrmonatigen Projekte mit ausgewähltenKunden von ista in den Regionen Berlin/Brandenburg, Rhein/Ruhr sowieim Rhein/Main-Gebiet. Anwenderfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit,Prozesseffizienz, Systemintegration und Datenaustausch sowie eineagile Ausbaufähigkeit stehen dabei im Vordergrund. Die Ergebnissesollen zeigen, wie sich Use Cases unterschiedlicher Partner zumVorteil von Immobilienbesitzern und Bewohnern miteinander verbindenlassen.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. Mehr Informationen unter www.ista.de.Pressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsFlorian DötterlTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Florian.Doetterl@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell