Das ist spitze: Die Unterhaltung im Ersten 2016 klar vorne 16,9 % Marktanteil für die Primetime-Shows

München (ots) - Auch in diesem Jahr ist Das Erste Marktführer inder Fernsehunterhaltung. Auf den Primetime-Sendeplätzen am Donnerstagund am Samstag um 20:15 Uhr erreichten die ARD-Unterhaltungsshowsdurchschnittlich 4,86 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von16,9 % entspricht. Gegenüber 2015 ist das eine Steigerung von 1,0 %und damit liegt Das Erste deutlich vor dem ZDF (13,2 %) und RTL (12,9%). Auch das junge Publikum lässt sich gerne vom Ersten unterhalten:Die Shows erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen einendurchschnittlichen Marktanteil von 10,5 %.Die Hitliste der meistgesehenen Unterhaltungsshows im Ersten führtder "Eurovision Song Contest 2016" (NDR) am 14. Mai mit 9,38Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 36,7 % an. Die fünfShows mit Florian Silbereisen (mdr) hatten im Durchschnitt 5,81Millionen Zuschauer (Marktanteil 19,8 %) - eine Steigerung von 13 %gegenüber dem Vorjahr. Auch "Klein gegen Groß" (NDR) mit Kai Pflaumeist weiter auf der Erfolgsspur: 5,36 Millionen Zuschauer (Marktanteil18,5 %) schalteten ein, wenn Prominente gegen außergewöhnlich begabteKids antraten. "Verstehen Sie Spaß?" (SWR) mit Guido Cantz spieltemit 4,78 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,2 % ebensoin der ersten Show-Liga. Die drei XXL-Ableger des Vorabend-Quiz " Werweiß denn sowas?" mit Kai Pflaume kamen auf 5,00 Millionen Zuschauerund einen hervorragenden Marktanteil von 20,3 %. Moderator JörgPilawa und das Ehepaar Anne Gesthuysen/Frank Plasberg unterhieltenmit einem "Paarduell XXL" 4,86 Millionen Zuschauer (Marktanteil 16,3%). Last but not least: "2016 - Das Quiz" (NDR/SWR) mit FrankPlasberg war am gestrigen Abend mit 5,62 Millionen Zuschauern und18,8 % Marktanteil einmal mehr ein Quotengarant im Ersten.Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung: "Gemeinsam sindwir stark - das gilt für die Unterhaltung im Ersten ganz sicher. Mitder kontinuierlichen Modernisierung unserer Marken wie zum Beispielden Silbereisen-Shows und 'Verstehen Sie Spaß?'. Mit der Entwicklungeigener Formate wie der Familienshow 'Klein gegen Groß' und derEurovisionssendung 'Spiel für Dein Land' und nicht dem teureninternationalen Lizenzkauf. Mit der Verknüpfung von selbstentwickelten Vorabendsendungen wie 'Wer weiß denn sowas?' oder'Paarduell' mit dem Hauptabendprogramm. Mit einigen der bestenUnterhaltungs-Moderatoren und dem von allen Sendern finanziertenGemeinschaftsetat macht Unterhaltung in einem informationsgeprägtenProgramm wie dem Ersten Spaß. Nur gemeinsam haben wir diesen schönenErfolg erzielen können. Danke an alle Moderatoren, Produktionsfirmenund an alle Beteiligten in den Sendern und bei der ProgrammdirektionMünchen: 'Wir sind Eins' - geht doch."Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell