Das ist der neuste Trend in der ästhetischen Brustchirurgie

München (ots) - Mit dieser besonders natürlichen Methode der Brustvergrößerungsind Brustimplantate jetzt weder sichtbar noch spürbar.Die PRIME Brustvergrößerung ist ein innovatives Verfahren zur operativenBrustvergrößerung in München(https://www.aesthetic-eder.de/brust/prime-brustvergroesserung). Sie kombiniertdas Beste aus zwei etablierten Verfahren der plastisch ästhetischen Chirurgie:Die Brustvergrößerung mit Implantat und den Brustaufbau mit Eigenfett. Mitdieser schonenden Operationstechnik kann die Brust besonders ästhetisch undnatürlich geformt werden. Auch mögliche Ungleichheiten der Brüste(Brustasymmetrien) werden durch das Eigenfett optimal ausgeglichen.Der Münchner Chirurg Dr. med. Maximilian Eder (https://www.aesthetic-eder.de/)hat sich auf die plastisch ästhetische Brustchirurgie spezialisiert und gehörtzu den deutschlandweiten Vorreitern auf diesem Gebiet: "Die Brustvergrößerungist die am häufigsten durchgeführte plastisch ästhetische Operation inDeutschland. Es gibt ständig Weiterentwicklungen und Verbesserungen. Um meinenPatientinnen das bestmögliche Ergebnis zu bieten ist es mir wichtig, immer aufdem neuesten Stand zu sein". Dr. Eder ist einer der ersten Chirurgen inDeutschland, der die Brustvergrößerung mit Eigenfett und Implantat bereitsdurchführt.Bei dieser modernen Art der Brustvergrößerung setzt der Chirurg zunächst rundeBrustimplantate vor den Brustmuskel ein. Anschließend formt er die Brustinsbesondere im Bereich der Implantatränder mit körpereigenem Fett. Diesezusätzliche "Polsterung" mit Eigenfett führt dazu, dass die Implantate wedersichtbar noch tastbar sind. Hochwertige Premiumimplantate gewährleisten einesehr weiche und natürliche Brustform.Für wen eignet sich eine PRIME Brustvergrößerung?Die PRIME Brustvergrößerung eignet sich besonders für sehr schmale Frauen mitwenig Bindegewebe an der Brust. Laut dem Brustspezialisten kommt es bei diesenPatientinnen häufig vor, dass die Silikonimplantate aufgrund des nichtvorhandenen Brustgewebes deutlich sichtbar wären. Durch das eingebrachteEigenfett kann dies vermieden werden.Aber auch für alle, die sich eine Brustvergrößerung mit einem möglichstnatürlichen Ergebnis wünschen, ist die PRIME Brustvergrößerung geeignet. "DieBrust kann bei dieser schonenden Methode um mehrere Körbchengrößen vergrößertwerden, ohne unnatürlich zu wirken. Dadurch kann ich für viele Frauen einoptimales Wunschergebnis erzielen", erklärt Dr. med. Maximilian Eder.Das sind die Vorteile der PRIME Brustvergrößerung gegenüber einer herkömmlichenBrustvergrößerungDurch die Kombination einer Brustvergrößerung mit Implantat und Eigenfett werdendie möglichen Nachteile der herkömmlichen Methoden ausgeglichen:Bei einer reinen Brustvergrößerung mit Implantat wird das Implantat bei schmalenFrauen mit wenig Eigenbrust in der Regel unter den Brustmuskel eingesetzt. Dassoll verhindern, dass die Implantatränder nach der Operation sichtbar undtastbar sind. Wird das Implantat über dem Brustmuskel eingesetzt wirkt dasErgebnis besonders bei schmalen Frauen häufig unnatürlich.Das Einsetzen unter dem Brustmuskel ist aber in der Regel mit größeren Schmerzenverbunden, da der Brustmuskel gedehnt wird. "Durch das zusätzliche Einbringenvon körpereigenem Fett kann ich das Implantat auch bei dünnen Patientinnen überdem Brustmuskel platzieren und danach optimal verdecken. Obwohl runde Implantateeingesetzt werden ist das Ergebnis extrem natürlich", so der Experte.Ein wesentlicher Vorteil zur herkömmlichen Brustvergrößerung mit Eigenfett istder, dass die weibliche Brust gleich um mehrere Körbchengrößen vergrößert werdenkann. "Normalerweise ist bei einer Brustvergrößerung mit Eigenfett maximal eineGröße möglich", erklärt Dr. Eder. Zusätzlich können durch die kombinierteFettabsaugung mögliche Problemzonen an anderen Körperstellen in der selbenOperation korrigiert werden.Durch das Einbringen von Eigenfett bei der PRIME Brustvergrößerung kann derChirurg außerdem kleinere Implantate verwenden. Dadurch ist das Verhältniszwischen Eigengewebe und Implantat deutlich besser und die Haut wird nicht zusehr gedehnt. Die PRIME Brustvergrößerung ist also die optimale Methode für alleFrauen, die sich eine deutliche, aber gleichzeitig sehr natürliche Vergrößerungihrer Brust wünschen.PRIME Brustvergrößerung Brustvergrößerung München - jetzt informieren(https://www.aesthetic-eder.de/brustvergroesserung-muenchen)Kontakt:Dr. med. Maximilian EderTel.: +49 89 381 573 787m.eder@aesthetic-eder.dehttps://www.aesthetic-eder.de/Original-Content von: Dr. med. Maximilian Eder, übermittelt durch news aktuell