Das ist die neue Sportschau am Sonntag

Köln (ots) - Die Sportschau am Sonntag hat einen neuen Sendeplatz - und wird verlängert.Mehr Sport, mehr Hintergründe - auch in Zeiten der Corona-Krise. Moderiert wird die erste neue Sendung am Sonntag, den 26.04.2020 von Matthias Opdenhövel.Ab sofort begrüßt Sie wieder der Moderator oder die Moderatorin immer sonntags um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde später als bisher. Dafür aber wird die Sendung um 20 Minuten verlängert und dauert bis 19.20 Uhr. Die neu gewonnene Zeit soll für noch mehr aktuelle Berichterstattung und Hintergrund-Berichte genutzt werden.Während der Corona-Krise ist eine "gewöhnliche" Sendung aufgrund fehlender Aktualität im Sport aber noch nicht denkbar, daher sendet das Erste an diesem Sonntag (26.04.20) im Anschluss an eine 20-minütige Kurzausgabe der Sportschau die Dokumentation "Uli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern München".Die Themen am Sonntag, den 26.04.2020Um 18.30 Uhr begrüßt Sie Moderator Matthias Opdenhövel mit folgenden Themen:Nach der Absage der HBL-Saison - wie geht es weiter? Andreas Köstler Die Formel 1 in der Corona-Krise Andreas Troll Nach den Lockerungen - Endlich wieder Breitensport Boris Poscharsky Liverpool ohne Titel, eine Stadt vor der Depression? Klaus Fiedler