Das ist die klügste Aktie, die man kaufen kann, wenn die Börse abstürzt

Der S&P 500 hat sich in den letzten 18 Monaten außergewöhnlich gut entwickelt und ist seit Mitte März 2020, als die Angst vor der Coronavirus-Pandemie eskalierte, um 94 % gestiegen. Noch bemerkenswerter ist, dass der Index nach der Finanzkrise vor etwa zehn Jahren eine jährliche Rendite von 16 % erzielt hat. Verständlicherweise fragst du dich wahrscheinlich, ob angesichts dieses starken Anstiegs ein Börsencrash wahrscheinlich ist.

Für langfristige Investoren ist es unerheblich, wie sich die Börse im nächsten Monat oder im nächsten Quartal entwickelt. Das Hauptziel sollte darin bestehen, Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen zu kaufen und diese für mindestens fünf Jahre zu halten.

Wie du die Bewertung der Börse einschätzt

Obwohl es schwierig ist, mit Sicherheit zu sagen, ob der Markt eine Korrektur einleiten wird oder nicht, gibt es einen Schlüsselindikator, an dem sich Anleger orientieren können, um die Bewertung des Marktes besser zu verstehen. Das um die Inflation bereinigte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das sich aus dem Durchschnitt der Gewinne der letzten zehn Jahre ergibt, liegt heute bei 38. So hoch war es seit der Dotcom-Blase in den Jahren 1999 und 2000 nicht mehr, einer Zeit, die von Marktüberschwang und enormer Spekulation geprägt war.

Das sollte dir eine Vorstellung davon geben, wo der S&P 500 im Moment steht. Und selbst wenn wir die massiven staatlichen Konjunkturprogramme und die sinkenden Zinsen berücksichtigen, ist das Niveau der Börse immer noch beachtlich.

Die Anleger haben zu Recht Angst davor, was als Nächstes passieren wird.

Eine kluge Aktie zum Kauf

Du kannst dich auf die Möglichkeit einer Korrektur vorbereiten, indem du einen Blick auf Home Depot (WKN: 866953) wirfst. Die führende Baumarktkette hat ihren Umsatz und Gewinn in den letzten zehn Jahren um 103 bzw. 253 % gesteigert. Und auch der Kurs der Aktie ist in dieser Zeit um mehr als 900 % gestiegen. Home Depot betreibt heute insgesamt 2.298 Märkte und weist eine hervorragende Rendite aus den Investitionen von 44,7 % auf. Dies ist ein zuverlässiges Unternehmen, das nicht nur dein Portfolio steigen, sondern dich auch nachts gut schlafen lässt.

Das Unternehmen bedient nicht nur Heimwerkerinnen und Heimwerker, sondern ist auch durch seine Brot-und-Butter-Strategie, die sich an Profis richtet, wettbewerbsfähig. Mit einem Anteil von 45 % am Umsatz und nur 5 % an der Kundenzahl im letzten Quartal sind die Profis für das Unternehmen äußerst wertvoll und lukrativ. Diese Bauunternehmer zählen auf Home Depot als wichtigen Partner, der ihnen hilft, ihre eigenen kleinen Unternehmen zu führen und Projekte rechtzeitig abzuschließen.

Die enorme Größe und das solide Vertriebsnetz von Home Depot ermöglichen es dem Unternehmen, die richtigen Werkzeuge, Materialien und Geräte zu den Kunden zu bringen. Unter dem Namen „One Supply Chain“ hat das Unternehmen umfangreiche Investitionen in seine Lieferkapazitäten getätigt, mit dem Ziel, 90 % der US-Bevölkerung im Jahr 2022 am selben oder nächsten Tag zu beliefern. Diese Initiative und die Unmittelbarkeit, mit der die Kunden Produkte benötigen, haben Home Depot gegen den E-Commerce-Riesen Amazon in Stellung gebracht und werden es auch weiterhin tun.

Der starke heimische Wohnungsmarkt, der durch niedrige Zinsen, ein knappes Wohnungsangebot und die Beliebtheit der Telearbeit dank der Pandemie unterstützt wird, wird die Aussichten von Home Depot in den kommenden Jahren stärken. Für viele Menschen ist der Kauf eines Hauses die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens, und die Ausgaben für laufende Renovierungsprojekte werden als Investition in diesen Vermögenswert gesehen. Diese Sichtweise wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern.

Home Depot ist ein sicheres, zuverlässiges und historisch erfolgreiches Unternehmen, das sich sowohl in guten wie in schlechten wirtschaftlichen Zeiten bewährt hat. Es ist die klügste Aktie, die man bei einem Börsencrash kaufen kann.

Der Artikel Das ist die klügste Aktie, die man kaufen kann, wenn die Börse abstürzt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

