Das ist jetzt meine Top-Aktie mit hoher Dividendenrendite!

Ja, es gibt weiterhin die eine oder andere Topaktie mit hoher Dividendenrendite. Günstige Aktien existieren schließlich auch noch, wenn die Börsen eigentlich boomen. Nicht jede Aktie aus jedem Segment spielt schließlich das Rallye-Spiel mit.

Foolishe Investoren sollten jedoch selektiv agieren, wenn sie eine Topaktie mit hoher Dividendenrendite auswählen. Ich habe jetzt im Moment jedoch einen klaren Favoriten, der langfristig orientiert eine Menge moderates Wachstumspotenzial besitzt. Jedoch gleichzeitig über ein defensives Geschäftsmodell verfügt. Hier ist der Name der Aktie und was diesen Mix so attraktiv erscheinen lässt.

Top-Aktie mit hoher Dividendenrendite: Medical Properties

Meine Topaktie mit hoher Dividendenrendite ist gegenwärtig die von Medical Properties (WKN: A0ETK5). Ja, hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Real Estate Investment Trust. Allerdings um einen, der langfristig orientiert defensive Klasse und eine hohe Ausschüttungsrendite mitbringen kann. Ein potenzielles Kraftpaket, das man sich durchaus näher ansehen darf.

Vielleicht erst zur Dividende: Medical Properties zahlt gegenwärtig 0,28 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 20,93 US-Dollar (30.07.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) liegt die Ausschüttungsrendite damit bei ca. 5,35 %. Ein durchaus attraktiver Wert.

Das, was diese Aktie jedoch zu einer Topaktie mit hoher Dividendenrendite macht, ist das mit 400 verschiedenen Objekten bereits breit diversifizierte Portfolio an Krankenhäusern und Kliniken. Ein Geschäftsbereich, der nicht zyklisch ist und selbst in Zeiten von COVID-19 moderat weiter wächst. Leerstand? Fehlanzeige. Stagnation? Ebenfalls. Ein solides, unzyklisches Kraftpaket, das noch eine Menge Potenzial haben könnte. Eigentlich in jeder Zeit.

Das Management hinter dieser Topaktie mit hoher Dividendenrendite investiert außerdem in weiteres Wachstum. Medical Properties kauft, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, weitere Kliniken und Krankenhäuser rund um den Globus zu. Das hat zuletzt mit Blick auf die Funds from Operations je Aktie zu einem Wachstum von ca. 13 % geführt. Defensive Klasse, die Dividende und die Möglichkeiten für ein moderates Wachstum formen diesen Mix.

Glaub es oder nicht: Die Aktie ist sogar günstig!

Diese Topaktie mit hoher Dividendenrendite ist außerdem noch vergleichsweise günstig. Etwas, das das Gesamtpaket noch attraktiver erscheinen lässt. Wir erkennen das bereits mit Blick auf die vergleichsweise hohe Ausschüttungsrendite von 5,35 %. Aber auch andere fundamentale Kennzahlen lassen diesen Entschluss zu.

Medical Properties steigerte zuletzt die Funds from Operations je Aktie um 13 % von 0,38 auf 0,43 US-Dollar. Gemessen an diesem Wert liegt das Kurs-FFO-Verhältnis auf Jahresbasis bei ca. 12,2. Das ist ebenfalls nicht teuer. Zumal das Ausschüttungsverhältnis mit ca. 65,1 % gerade für einen Real Estate Investment Trust auf einem niedrigen Niveau liegt.

Diese Topaktie mit hoher Dividendenrendite besitzt daher nicht nur das Potenzial, weiterhin eine starke Dividende zu leisten. Nein, sondern auch die Flexibilität, die eigene Ausschüttungssumme je Aktie weiter zu erhöhen. Oder aber stärker in Wachstum zu investieren.

Der Artikel Das ist jetzt meine Top-Aktie mit hoher Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021