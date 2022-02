Das ist ja fantastisch: Hier sind zwei Konzerne, von denen man schon im März mehr Dividende erhält!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die aktuelle Börsenstimmung zeigt es mal wieder. Und zwar, dass es manchmal sinnvoll sein kann, sich nicht nur auf Trendaktien zu konzentrieren. Vielmehr können sich wohl diejenigen Investoren gerade entspannt zurücklehnen, welche ihren Fokus auf Aktien mit solider Dividende gelegt haben.

Denn die Gewinnausschüttung wird in der Regel ja auch weiter gezahlt, wenn es an den Märkten mal wieder etwas turbulenter zugeht. Nicht selten wird die Ausschüttung sogar trotzdem weiter angehoben. Und tatsächlich erhält man beispielsweise von diesen beiden Konzernen schon im nächsten Monat etwas mehr Dividende.

Church & Dwight

Der amerikanische Hersteller von Haushaltswaren und Hygieneartikeln Church & Dwight (WKN: 864371) ist bei deutschen Anlegern nicht ganz so bekannt. Völlig anders sieht die Angelegenheit in den USA aus. Hier erfreuen sich nämlich nicht nur die Produkte des Unternehmens, sondern auch dessen Aktie größter Beliebtheit.

Wohl sicher auch wegen der äußerst aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik des Konsumartikelherstellers. Erst am 28.01.2022 wurde die 26. jährliche Erhöhung der Ausschüttung in Folge bekannt gegeben. Und so erhalten die Aktionäre am 01.03.2022 mit 0,2625 US-Dollar je Aktie eine um 4 % höhere Quartalsdividende als vor drei Monaten.

Auf ein Jahr hochgerechnet wird Church & Dwight also insgesamt eine Dividende von 1,05 US-Dollar je Anteilsschein auszahlen. Vor zehn Jahren erhielten die Investoren allerdings noch eine Gesamtjahresdividende von 0,48 US-Dollar pro Aktie. Hier sehen wir für diesen Zeitraum also eine Steigerung der Gewinnbeteiligung von insgesamt 119 %.

Und auch die Aktie von Church & Dwight gab in diesem Zeitraum ein sehr gutes Bild ab. Aktuell notiert sie mit 100,98 US-Dollar (04.02.2022) rund 342 % höher als noch vor zehn Jahren. Aber auch in den letzten zwölf Monaten konnte sie mit einem Kursanstieg von gut 23 % glänzen.

Im vergangenen Jahr hat Church & Dwight in einem Gesamtvolumen von 500 Mio. US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Somit verteilt sich zukünftig der Gewinn des Konzerns auf weniger Aktien. Dies könnte der Notierung eventuell weiteren Auftrieb verleihen und ein wenig über die derzeit recht niedrige Dividendenrendite von 1,04 % hinwegtrösten.

Intel

Über den amerikanischen Chiphersteller Intel (WKN: 855681) braucht man wohl nicht viele Worte zu verlieren, so bekannt ist er. Leider konnte die Aktie des Konzerns ihre Höchststände von um die Jahrtausendwende bisher noch nicht wieder erreichen.

Doch der Technologiekonzern will unter anderem durch eine neue Technologie mit der Bezeichnung Intel 20A bis zum Jahr 2025 wieder führend in der Chipfertigung werden. Sollte man hier auf einem guten Weg sein, könnte die Intel-Aktie vielleicht schon bald wieder an ihre damaligen Höchstkurse anknüpfen.

Bis es so weit ist, können sich die Investoren ja erst einmal von der Dividende des Konzerns verwöhnen lassen. Die Quartalsausschüttung wurde nämlich gerade erst um 5 % angehoben. Und somit erhalten die Aktionäre am 01.03.2022, statt wie bisher 0,3475 US-Dollar, nun 0,365 US-Dollar je Aktie an Dividende überwiesen.

Blicken wir auch bei Intel auf die Dividendenentwicklung der letzten zehn Jahre. Hier lässt sich insgesamt eine Steigerung der Quartalsdividende von 74 % ermitteln. Ich denke, dass sich dieser Wert für ein reines Technologieunternehmen doch recht passabel darstellt.

Mit 48,01 US-Dollar (04.02.2022) notiert die Intel-Aktie derzeit 18 % tiefer als vor einem Jahr. Aber man kann meines Erachtens erkennen, dass sie vom aktuellen Abverkauf der Technologieaktien nicht ganz so betroffen ist wie viele andere Titel.

Vor dem Hintergrund, dass sich Intel seine Marktführerschaft in der Chipfertigung zurückholen möchte, könnten die Papiere des Konzerns durchaus wieder Aufwärtspotenzial haben. Hinzu kommen eine recht niedrige Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14 und eine aktuelle Dividendenrendite von 3,04 %. Interessierte Investoren könnten also durchaus einmal einen genaueren Blick auf die Intel-Aktie werfen.

Der Artikel Das ist ja fantastisch: Hier sind zwei Konzerne, von denen man schon im März mehr Dividende erhält! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt Aktien von Church & Dwight. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57.50 Call auf Intel und Short January 2023 $57.50 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2022