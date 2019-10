"Das ist ideologische Hetze gegen private Pflegedienste" / bpa-Präsident Meurer kritisiert Lauterbachs Forderung nach Verstaatlichung der Pflegedienstanbieter

Berlin (ots) - bpa-Präsident Bernd Meurer: "Der Abrechnungsbetrugrussischer Pflegedienste in Bayern ist dem SPD-GesundheitsexpertenLauterbach wieder einmal willkommener Anlass, die Verstaatlichung derPflege zu fordern.Wenn Lauterbach in der Öffentlichkeit allgemeine polemischeVerdächtigungen gegen private Anbieter lanciert, ist das offenbarseiner ideologischen Überzeugung geschuldet und ein Schlag insGesicht der vielen tausend privaten Pflegedienste, die rund um dieUhr für pflegebedürftige Menschen in Deutschland da sind. PrivateAnbieter sichern in Deutschland die Hälfte der pflegerischenVersorgung. Sie verdienen dafür den Respekt ihrer politischenVertreter.Wer sich nicht an Verträge und Gesetze hält, sollselbstverständlich auch die ganze Härte des Gesetzes zu spürenbekommen - in der Pflege genauso wie in jedem anderen Lebensbereichauch."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in diepflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell