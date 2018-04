Das ist die deutsche ESC-Jury 2018: Max Giesinger, Lotte, Mary Roos, Mike Singer und Sascha Stadler

Hamburg (ots) - 50 Prozent der deutschen ESC-Punkte gehen auf ihrKonto: die Sänger/Songwriter Max Giesinger und Mike Singer, dieRavensburger Songschreiberin Lotte, Schlager-Ikone Mary Roos und"Revolverheld"-Manager Sascha Stadler sind die Mitglieder dernationalen Jury für den Eurovision Song Contest 2018. Sie dürfen -wie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland - zweimalabstimmen: im ESC-Finale am Sonnabend, 12. Mai, und zuvor im 2.Halbfinale am Donnerstag, 10. Mai. Im 2. Halbfinale entscheidet sich,welche zehn Acts von den dort insgesamt 18 antretenden ins Finaleeinziehen. Im Finale sind 26 Acts dabei, alle 43 am ESC teilnehmendenLänder wählen ihre Favoriten. Das Publikums-Voting und dasJury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. Bei derlegendären Abstimmungsrunde "Und zwölf Punkte gehen an ..." im Finalewird das Ergebnis der Jury live verkündet.Max Giesinger (29) aus Waldbronn platzierte sich mit gleichmehreren Songs seines zweiten Albums "Der Junge, der rennt" in denTop Ten der deutschen Charts. Zusammen mit Michael Schulte, der imESC-Finale für Deutschland auf der Bühne stehen wird, nahm er 2012eine Version des Songs "Somebody That I Used to Know" von Gotye auf.Das Video hat auf Youtube inzwischen mehr als viereinhalb MillionenKlicks."Ich finde, der ESC ist jedes Jahr immer wieder einRiesen-Highlight. Es macht einfach Spaß, zuzugucken und die teilsabsurden, teils musikalisch hochwertigen Beiträge zusammen mit seinenFreunden zu bewerten. Da mein bester Kumpel Michael Schulte diesesJahr Deutschland vertritt, fieber' ich da natürlich gleich doppeltmit. Ich bin Teil der Jury und Michael, mit dem ich mehrere Jahre ineiner WG auf St. Pauli gelebt hab, tritt für Deutschland an. Was fürein krasser Zufall. Ich finde, wir haben da seit langer Zeit malwieder einen wirklich guten Song am Start, mit dem wir ganz weitkommen könnten!"Lotte (22), Musikerin und Songschreiberin aus Ravensburg,veröffentlichte im September vergangenen Jahres ihr Debütalbum"Querfeldein" und feierte ihren ersten Charterfolg. Ihre Singles "Aufbeiden Beinen" und "Pauken" waren im Radio zu hören, und im Aprilspielte sie eine nahezu ausverkaufte Deutschlandtour in den großenClubs des Landes."Ich freu' mich sehr, dieses Jahr als Jury-Mitglied beim ESC dabeisein zu dürfen! Und das nicht nur, weil ich den ESC schon als Kindgeschaut habe und seine Idee, Menschen durch Musik zu vereinen,feiere. Ich finde auch, dass wir mit Michael Schulte diesmal einenKandidaten haben, der mit einer saustarken, tiefgründigen Nummerantritt. Da drück ich alle Daumen!"Mary Roos (69) hat Deutschland bereits zweimal beim ESC vertreten:1972 mit dem Titel "Nur die Liebe lässt uns leben" (Platz 3) und 1984mit "Aufrecht geh'n" (Platz 13). Auch in der deutschen ESC-Jury warsie schon einmal - 2010. Und 2013 gehörte sie zur Jury des deutschenVorentscheids "Unser Song für Malmö". Mary Roos ist die Präsidentinder nationalen ESC-Jury 2018."Als Künstlerin, die 1972 und 1984 selbst beim Grand Prix antretendurfte, weiß ich, wie aufgeregt man vor diesem wichtigen Auftrittist. Inzwischen heißt der Wettbewerb Eurovision Song Contest und istin vielem technischer geworden. Umso wichtiger ist es, ganz bei sichzu bleiben und sich nicht von der beeindruckenden Zahl von 200Millionen Zuschauern weltweit und dem ganzen Rummel darumverunsichern zu lassen. Gerade weil viele der jungen Künstlerinnenund Künstler noch nicht viel Bühnenerfahrung mitbringen, habe ichviel Respekt vor dem Mut und freue mich, dass ich nach 2010 wieder inder Jury sitzen werde. 2010 hat Lena gewonnen. 2018 drücke ichMichael Schulte die Daumen, dass er seinen Auftritt und die gesamteZeit beim ESC genießen kann."Mike Singer (18) hat im Januar sein zweites Studioalbumveröffentlicht, "Deja Vu". Wie das 2017 erschienene Vorgängeralbum"Karma" stieg es auf Platz 1 der deutschen Charts ein, das Video desTitelsongs wurde bei Youtube inzwischen mehr als 21 Millionen Malabgerufen. Mike Singer stand beim deutschen ESC-Vorentscheid "UnserLied für Lissabon" als Gast-Star auf der Bühne."Die Teilnahme in der deutschen ESC-Jury ist für mich eine großeEhre! Ich verfolge den Contest schon seit Jahren und finde es mega,wie unterschiedlich die Musik aus den einzelnen Ländern ist. Es isttoll zu sehen, dass allen eine Bühne dafür geboten wird. Ich freuemich sehr, dieses Jahr hautnah dabei sein zu dürfen."Sascha Stadler (45) ist Künstlermanager und Geschäftsführer derPR- und Artist-Management Agentur "Voll:kontakt". In dieserEigenschaft verantwortet er auch seit Anfang an die Karriere derHamburger Band "Revolverheld". Bevor er auf die Businessseite derSzene wechselte, absolvierte er als Gitarrist den "Popkurs" an derHochschule für Musik und Theater in Hamburg und hatte Ende der90er-Jahre mit seiner damaligen Band selbst einenMajor-Plattenvertrag."Der Eurovision Song Contest war als Kind für mich immer dasmusikalische TV-Highlight des Jahres. Der Sieg von Nicole mit ihrerweißen Akustikgitarre wird sicher immer in unserem kollektivenGedächtnis bleiben. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen dieeuropäische Idee von vielen in Frage gestellt wird, ist ein Event wieder Eurovision Song Contest wichtig. Er bringt die Menschen über dieuniverselle Sprache der Musik zusammen und eint, statt zu spalten.Ich freue mich sehr, als Jurymitglied ein Teil davon sein zu dürfen."Die Jurys bewerten - anders als das TV-Publikum - nicht dieAuftritte während der ESC-Live-Sendungen, sondern die jeweils zweiteGeneralprobe der Shows am Abend davor, die so genannten"Jury-Finale". Diese Shows sehen die Jury-Mitglieder in einerspeziellen, nicht öffentlichen Übertragung gemeinsam beim NDR inHamburg.Während die Punkte aller Jurys im ESC-Finale nacheinander livemitgeteilt werden, werden die Ergebnisse der Televotings aus allenLändern zusammen ausgewertet und in der Show erst ganz am Schlussveröffentlicht. Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschlandgewählt haben, berichtet Kommentator Peter Urban zum Ende desESC-Finales. Zudem wird eurovision.de das nationaleTelevoting-Ergebnis veröffentlichen.Das Erste überträgt das ESC-Finale am 12. Mai ab 21.00 Uhr live,ebenso ONE (mit eingeblendeten Social-Media-Tweets) und die DeutscheWelle (DW). Die beiden Halbfinale laufen am 8. und 10. Mai ab 21.00Uhr live auf ONE. Alle Shows sind auch online auf eurovision.de zusehen.Fotos der Jurymitglieder unter www.ARD-Foto.de. Ein aktuelles Fotovon der Jury in Hamburg werden wir am Mittwoch, 9. Mai,veröffentlichen.