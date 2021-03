Das ist derzeit mein favorisierter Watchlist-REIT: Und er zahlt fast 5 % Dividendenrendite!

Ja, der Einkommensinvestor in mir beobachtet natürlich eine ganze Menge REITs, umso weniger verwunderlich dürfte es eigentlich sein, dass ich einige spannende Kandidaten auf meiner Watchlist habe. Grundsätzlich besitze ich derzeit sogar einen Favoriten, den ich für besonders spannend halte.

Das Beste daran: Auch die Dividende ist hoch, das Geschäftsmodell eher solide bis konservativ. Klingt das nach einem idealen Mix? Oder auch nach einem spannenden Kandidaten, der auch für dich interessant sein könnte? Dann lass uns im Folgenden einmal schauen, welcher Name sich hinter meinem derzeit favorisierten Watchlist-REIT versteckt.

Favorit unter den Watchlist-REITs: Civitas Social Housing

Yep, die Headline macht es bereits klar: Mein derzeit favorisierter Watchlist-REIT ist der von Civitas Social Housing (WKN: A2ANJ2). Einem Real Estate Investment Trust, der insbesondere aufgrund seines stabilen, defensiven Geschäftsmodells glänzen kann.

Civitas Social Housing setzt, wie der Name des REITs vermuten lässt, auf Sozialwohnungen in Großbritannien. Ein Immobilien-Segment, das nicht zyklisch ist, nicht den Wirtschaftsschwankungen unterliegt. Sowie trotz des sozialen Ansatzes sogar solvente Mieter besitzt. Die Sozialhilfebezieher sind nämlich nicht direkt die Mieter. Nein, sondern britische Kommunen, die über langfristige Mietverträge von mindestens 20 Jahren die Wohnungen anmieten. Ich bin überzeugt: Die Nachfrage dürfte auch nach Ablauf der Verträge weiterhin groß bleiben.

Auch das Portfolio von meinem Watchlist-REIT Civitas Social Housing ist breit diversifiziert. Derzeit verfügt der Real Estate Investment Trust über 4.000 Wohneinheiten in 600 Immobilien. Das zeigt: Ein klarer, defensiver und potenziell zeitloser Kern ist bei Civitas Social Housing grundsätzlich vorhanden. Ein Fundament für attraktive, solide Renditen ist daher vorhanden.

5 % Dividendenrendite als Spitze des Eisbergs

Das operative, stabile Fundament ist jedoch nur ein Attraktivitätsmerkmal. Mit Blick auf die derzeitige Quartalsdividende von 1,35 Pence beziehungsweise von jährlich 5,4 Pence und einem aktuellen Aktienkurs von 1,09 Pfund Sterling liegt die Dividendenrendite derzeit bei ca. 4,95 %. Oder knapp 5 %.

Auch für die Zukunft dürfte das ein Wert sein, der in Stein gemeißelt ist. Das defensive Geschäftsmodell, das breite Portfolio und die langfristigen Mietverträge könnten ein Garant für die Dividendenhöhe sein.

Mein favorisierter REIT!

Civitas Social Housing ist daher mein Top-Watchlist-REIT, den ich jetzt näher in den Fokus rücken möchte. Der Real Estate Investment Trust führt in weiten Teilen noch ein Schattendasein und ist alles andere als bekannt. Aber auch das könnte eine gigantische Chance für Foolishe Investoren sein. Wie gesagt: Mit derzeit über 5 % Dividendenrendite und operativer Stärke.

