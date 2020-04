Das ist Warren Buffetts Aktie mit der höchsten Dividendenrendite: Kaufen oder Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Die Frage, ob Warren Buffett ein Einkommensinvestor ist, führt immer mal wieder zu Diskussionen. Fest steht jedenfalls, dass das Orakel von Omaha Unternehmen mit starken Cashflows schätzt. Häufig weisen diese solide Dividenden vor. Meine persönliche Meinung ist, dass Dividenden daher ein Nebenprodukt seines Ansatzes sind, aber nicht wirklich sein Fokus.

Wie auch immer: Bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) gibt es einige solide Auszahler. Und derjenige mit der höchsten Dividendenrendite ist gegenwärtig Store Capital (WKN: A12CRU). Die Aktie zahlt quartalsweise eine Dividende in Höhe von 0,35 US-Dollar pro Quartal aus, die bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 18,07 US-Dollar (28.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 7,74 % entsprechen.

Aber was ist Store Capital in den aktuellen Zeiten und im Rahmen der Coronakorrektur? Ein Kauf oder eine Dividendenfalle? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden einmal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Das macht das Unternehmen

Store Capital ist ein sogenannter Real Estate Investment Trust, kurz REIT, der entsprechend in Immobilien investiert. Betongold besitzt eigentlich eine sehr stabile Klasse und führt zu klassisch-langweiligen, stabilen Umsätzen und Erlösen. Ein Geschäftsmodell, dass das Orakel von Omaha sehr schätzt.

Allerdings ist in den Zeiten des Coronavirus alles nicht so einfach. Store Capital verfügt jedenfalls mit inzwischen weit über 2.000 Immobilien, die an 478 Mieter aus 49 verschiedenen Staaten vermietet werden, über ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Wobei sich der US-REIT ausschließlich auf Immobilien mit lediglich einem Mieter spezialisiert. Das soll eine noch höhere Diversifikation bezwecken.

Der Grund für die hohe Dividendenrendite hängt jedoch mit dem operativen Geschäft zusammen. Durch den Single-Tenant-Mietansatz sind viele gewerbliche Immobilien im Portfolio, teilweise auch aus dem Einzelhandel. Hier könnte es einige Pleiten oder Zahlungsaufschübe geben, die zu einem Einbruch im operativen Zahlenwerk führen. Oder aber auch zu einer steigenden Leerstandsquote, die momentan bei wirklich niedrigen 99,5 % liegt. Das könnte die Aussichten entsprechend belasten.

Mittel- bis langfristig scheint das Geschäftsmodell entsprechend intakt, kurzfristig existieren jedoch einige Unsicherheiten. Die wiederum zu einem Bewertungsmaß mit einer solch hohen Dividendenrendite geführt haben.

Apropos Bewertungsmaß …

Doch apropos Bewertungsmaß: Auch hier gibt es weitere Dinge, die wir als Investoren beobachten sollten. Insbesondere die Funds from Operations sind schließlich eine wichtige Kennzahl, um die Bewertung in einen besseren Kontext einordnen zu können. Beziehungsweise auch, um die Nachhaltigkeit der Dividende beurteilen zu können.

Store Capital kam im Geschäftsjahr 2019 jedenfalls auf Funds from Operations in Höhe von 1,99 US-Dollar, wodurch sich das derzeitige Kurs-FFO-Verhältnis auf ca. 9 beläuft. Ein preiswertes Bewertungsmaß. Das Ausschüttungsverhältnis, gemessen an einer annualisierten Dividende in Höhe von 1,40 US-Dollar liegt zudem bei ca. 70 %, was zumindest einigen Puffer beinhalten könnte. Die Dividende könnte kurzfristig vermutlich auch aufrechterhalten werden, selbst wenn es einen leichten Einbruch im Zahlenwerk gibt.

Ob das möglich erscheint, das wird jedenfalls der 05.05. dieses Jahres zeigen. Dann präsentiert Store Capital einen Einblick in die ersten Monate des aktuellen Geschäftsjahres und vermutlich auch einen neuen Ausblick. Investoren dieses starken Ausschütters können sich dieses Datum im Kalender rot anstreichen.

Jetzt ein Kauf?

Die Warren-Buffett-Aktie mit der höchsten Dividendenrendite, Store Capital, ist eigentlich sehr interessant. Sowohl die Dividende als auch das Kurs-FFO-Verhältnis lassen auf eine preiswerte Ausgangslage schließen. Außerdem ist das operative Geschäft stabil. Wobei einige Mieter jetzt, in Zeiten des Coronavirus, bedroht sein dürften. Das könnte zu Einbrüchen im operativen Geschäft führen. Vielleicht auch bei der Dividende.

Für Investoren mit langem Atem dennoch ein preiswerter und dividendenstarker Mix, mit im Zweifel einer Turnaround-Fantasie. Wobei es gewiss nicht schaden kann, den 5. Mai abzuwarten und den neuen Ausblick, den das Management mit den Investoren teilen wird.

