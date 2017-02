Das ist der TOP PERFORMER der Woche: RWE AG

Lieber Leser,

die Woche zeigte sich für den deutschen Leitindex sehr uneinheitlich. Mit einem Mini Plus von 0,13 Prozent beendete der DAX dann dennoch seine Woche. Die drei größten Gewinner waren die Lufthansa AG mit einem Plus von etwa 3 Prozent und Vonovia SE mit fast 5 Prozent. Doch genau eine Aktie konnte überzeugen und stand an der Spitze: RWE AG

RWE gibt GAS!

RWE steht jetzt charttechnisch an einem wichtigen Widerstand. 13 Euro gilt es jetzt zu überwinden. Nach der Rallye seit Anfang Dezember gelang es dem Papier von 11 Euro im Tief auf nunmehr 12,90 Euro anzusteigen. Das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent.

Das Erwartet Sie nächste Woche

Die Woche verspricht spannend zu werden. Los geht es bereits am Dienstag mit dem Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Hier werden ab 14 Uhr die Zahlen bekannt gegeben. Am Mittwoch den 15 geht es dann in den USA weiter. Der Verbraucherpreisindex steht dann im Fokus der Börsianer. Am selben Abend wird Frau Janet L. Yellen dann sprechen und alle Augen werden auf Ihre Worte gerichtet sein. Am Donnerstag ab 17 Uhr startet dann der EU Gipfel. Viele Überraschungen könnten in der nächsten Woche über die Märkte ziehen.

