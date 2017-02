Das ist der TOP PERFORMER der Woche: Lufthansa AG

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

die Deutsche Lufthansa zählte in der vergangenen Woche zu dem Top-Performern im DAX. Mit mehr als 7 Prozent ging das Papier am Freitag aus dem Handel, dicht gefolgt von den Aktien der Henkel AG und der Allianz.

Der Vogel fliegt weiter

Mit dem starken Kursanstieg der letzten Woche markierte die Aktie der Deutschen Lufthansa ein neues Neun-Monats-Hoch. 13,44 Euro bezahlt man aktuell an der Frankfurter Börse für einen Anteilschein. Und damit fast 50 Prozent mehr als noch vor einem halben Jahr.

Das erwartet Sie in der nächste Woche

Die nächste Kalenderwoche steht im Zeichen der Zahlen. Zumindest in Deutschland. Am Montag vor Börsenbeginn werden die Erzeugerpreise bekannt gegeben. Dienstag folgen dann die Einkaufsmanagerindizes ehe am Mittwoch der ifo-Geschäftsklimaindex bekannt gegeben wird. Erwartet wird hier ein Wert von 109,70 nach zuvor 109,80.

Am Donnerstag wird bereits um acht Uhr vor Börseneröffnung das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. In Amerika hingegen bleibt es relativ ruhig, was die Nachrichtenlage anbelangt. Lediglich das FOMC Protokoll könnte am Mittwoch zu Spannungen an den Märkten führen. Das FOMC Protokoll wird um 20 Uhr deutscher Zeit von dem Vorstand der Federal Reserve veröffentlicht.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse