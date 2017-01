Das ist der TOP PERFORMER der Woche: Deutsche Börse AG

Lieber Leser,

mit einem Kurszuwachs von über 1,5 Prozent beendete der DAX bereits seine 8 positive Wochen in Folge. Mit einem aktuellen Stand von über 11 800 Punkten steht der größte deutsche Aktienindex nunmehr so hoch wie im Juli 2015. Das Allzeithoch bei 12 400 wird nun angepeilt. Bisher scheint es noch kein Gegenwind zu geben.

Deutsche Börse gibt alles!

Das Hoch aus dem letzten Jahr liegt nun im Fokus der Aktie. Allein in der letzten Handelswoche verzeichnete der Anteilsschein ein Kurszuwachs von über 7 Prozent und war damit der Wochengewinner im deutschen Leitindex DAX. Dahinter folgten unter anderem die Deutsche Bank mit 6,20 Prozent und die Lufthansa mit rund 5 Prozent Kurszuwachs.

Das Erwartet Sie nächste Woche

Alle Augen auf Apple! Der Technologieriese wird Dienstag in der nächsten Woche seine Quartalsergebnisse präsentieren. Dann wird sich zeigen wie die Gewinne rund um das IPhone gesprudelt haben. Während in Europa am Montag um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt für das Jahr und Quartal präsentiert werden, kommt es am Mittwoch gegen 20 Uhr unserer Zeit zur Zinsentscheidung in den USA. Auch die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten am Freitag in den USA werden wie jeden Monat wieder Bewegung in die Märkte bringen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse