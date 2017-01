Das ist der TOP PERFORMER der Woche: Adidas

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Lieber Leser,

das war schon eine starke Leistung für den DAX in der vergangenen Woche. Auch wenn am Ende kein dickes Plus stand. Nach der schwachen Eröffnung am Montag konnte sich der deutsche Leitindex vollständig erholen. Zum Wochenausklang wurden alle Verluste der vergangen Woche wieder wettgemacht.

Adidas mit an der Spitze

Ein erfreuliches Bild zeichnete sich für die Aktionäre von Adidas. Mit einem Wochenplus von 2,87 Prozent gehörte die Aktie des Sportartikelherstellers zu dem dritt stärksten Papier der abgelaufenen Handelswoche. Die starke Performance sorgte dafür, dass die Anteilseigner von Adidas ein neues 12 Wochenhoch gesehen haben. Mit dem jetzigen Überwinden der 152 Euro Marke steht dem Papier nun nichts mehr im Weg. Der Angriff auf die Jahreshöchststände von 2016 hat begonnen. 160 Euro sollte in den nächsten Wochen das Ziel sein.

Darauf müssen sie in der nächsten Woche achten

Es steht wieder eine Reihe von Terminen an. Bereits am Montag ergreift Mario Draghi das Wort. Das könnte durchaus für Bewegungen in der kommenden Woche sorgen. Dienstag morgen ab halb zehn werden die Einkaufsmanagerindizes bekannt gegeben. Mittwoch der 25.01. steht um 10 Uhr der ifo Geschäftsklimaindex auf dem Programm.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse