Das ist der Stand der Dinge bei Swiss Property!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, wie es derzeit um die Aktie der Swiss Property steht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 17.07.2018 um 18:28 Uhr notierte Swiss Property an der Heimatbörse SIX Swiss Ex bei 92,77 CHF. Die Entwicklung! Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 3,68, was eine negative Differenz von -0,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.